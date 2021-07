Päivän ravit: Ennätysten ilta Oulussa, Elitloppet-sankari Don Fanucci Zet Rättvikissä

Tämän raviviikon teemana on vauhti. Teema huipentuu lauantaina ja sunnuntaina St Michel -viikonloppuun, mutta jo maanantaina isketään Äimärautiolla ennätysten kimppuun.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Petri Salmelan suojatti Hesiod kiri Kaustisen Festivaali-ajossa lauantaina viidenneksi. Viime vuonna ruuna oli kyseisessä kisassa toinen. 10,5-aikainen Hesiod hamuaa tänään Oulun avoimen sarjan voittoa. Tallikaveri Cupido Sisu antaa tulitukea.

Uusi raviviikko alkaa Oulun ennätysten illalla. Ohjelmassa on yhdeksän vauhdikasta 1620 metrin ryhmäajoa.

Lämminveristen avoimessa ryhmässä kaasuttelevat voiton perään lauantaisessa Festivaali-ajossa kunniakkaasti viidenneksi kiertänyt Hesiod ja kotiradan kunkun Mauri Jaaran Shotproof.

Jaaralla on myös kakkossarjaan iskukykyinen haastaja, kun Lastsundayinmay iskee toista kovakuntoista ”äimärautiolaista” Armani Pressiä vastaan.

Suomenhevosten puolella illan ykkösnimi on ikäluokkahuippu Säihkeen Säväys. Ori sijoittui Satakunta-ajossa viidenneksi, Varsakunkussa neljänneksi ja Ilkka-Pohjalainen-ajossa kolmanneksi.

Oulun Toto5-kisat käynnistyvät kello 18.

Rättvikin Toto64-illan kirkas tähti on ensimmäistä kertaa Elitloppet-voittonsa jälkeen kisaava Don Fanucci Zet. Daniel Redénin treenaaman 5-vuotistykin haastaa Timo Nurmoksen laittelema ikätoveri Brother Bill.

Laakkosten veljesten omistama lahjakkuus Highway To Hill on 3-vuotiskoitoksessa on suuri sinivalkotoivo.

Rättvikin Toto64-pelissä on lähes 103 000 euron jackpot.

Rättvikin Toto64-kierros alkaa 20.30.

Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistama Kaptah käy tänään ensitaistoonsa Ranskassa. Jean-Michel Baziren valmennukseen muuttanut 6-vuotias ruuna kisaa Chateubriandin neljännessä lähdössä, jonka starttiaika on kello 14.50.