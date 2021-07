Uutiset

Laakkosilla monta rautaa tulessa - viikonlopun huutokaupasta kiinnostava tamma Uutiset ”Huusin myös Muscle Hillin varsoja. Niiden hinnat menivät asettamani rajan yli. Joku järki pitää olla mitä varsoista maksaa huutokaupassa", toteaa Hannu Laakkonen Menhammar Online Salesin jälkimainingeissa.

Terhi Piispa-Helisten

Kotimaassa Always Readyn avaus miellytti Hannu Laakkosta. Vuotta nuoremman Road To Hillin kanssa on jouduttu ottamaan aikalisää ruunauksen vuoksi.

Hannu ja Mikko Laakkosella on tunnetusti monta rautaa tulessa raviurheilun ja hevoskasvatuksen saralla. Kaksikon kolmevuotiaista starttaavat maanantai-iltana Rättvikissä Highway to Hill sekä tiistaina Solvallassa Graham Hill. ”Ajellaan uran aluksi sopivia lähtöjä. E3 jätettiin suosiolla väliin, ja kummallakin tähdätään kriteriumiin ja Breeders Crowniin syksymmällä. Hyvän oloisia varsoja”, toteaa Hannu Laakkonen Reijo Liljendahlin valmentamasta kaksikosta. Kasvatustoiminnan pääpaino on nyt Ruotsissa. Hannu Laakkosella on kahdeksan tammaa Ruotsin rekisterissä. ”Tänä vuonna syntyi esimerkiksi Graham Hillin emästä ja Face Time Bourbonista varsa. Nyt kolme tammoista on kantavana Bold Eaglesta Ranskassa." Ruotsissa veljesten hevoset menevät aluksi Ville Karhulahdelle sisäänajettavaksi. Tämän jälkeen ne siirtyvät Reijo Liljendahlille. ”Oikein toimiva systeemi, olen tosi tyytyväinen Reijon toimintaan. Sanotaan asiat kuten ne ovat”, kiittelee Hannu Liljendahlia. Vaikka pääosa toiminnasta on Ruotsissa, on Laakkosen veljeksillä Suomessa menestyviä hevosia. Suur-Hollola -viikonloppuna Hannun valmentamasta kolmikosta viime vuoden derbykakkonen Always Ready avasi kauden vakuuttavalla voitolla. Valmentaja oli luonnollisesti tyytyväinen kauden avaukseen. Viime vuonna kautensa kriteriumkarsinnan voittoon päättäneen Road To Hillin kauden avaus puolestaan siirtyy. ”Se teloi jälleen itseänsä. Siitä tuli niin karjas, että oli pakko ruunata se. Kapasiteetiltaan se on varmasti paras valmentamani hevonen”, toteaa Hannu Laakkonen uransa kaikki neljä kilpailua voittaneesta lahjakkuudesta. Veljesten Manny Muscle on ollut toipumassa Juho Ihamuotilalla. Neljävuotiaan tie on viemässä takaisin Ruotsiin. ”Hankoside ultrataan tänään. Kaiken ollessa kunnossa lähtee ori takaisin Liljendahlille. Syksyn Breeders Crown kiinnostaisi." Manny Musclen mahdollisen lähdön paikkaamaa aukkoa täyttämään Ihamuotilan talliin ovat siirtyneet ML Stable Oy:n omistamat hevoset, jotka ovat olleet aiemmin Jere Taulion valmennuksessa. Joukossa muun muassa Venicen täysveli Villeroy. Hannu Laakkonen on oman kasvatustoiminnan ohella aktiivinen huutokauppojen seuraaja. Sunnuntain Menhammar Online Sales-huutokaupasta Reijo Liljendahl huusi Laakkosen nimiin numerolla 41 tamman First Things First 275 000 kruunulla eli 26 960 euroilla. ”Bold Eagle -tamma hyvältä emälinjalta. Tosi mielenkiintoinen hevonen niin radoille kuin siitokseenkin." ”Huusin myös Muscle Hillin varsoja. Niiden hinnat menivät asettamani rajan yli. Joku järki pitää olla mitä varsoista maksaa huutokaupassa", Laakkonen kertoo. Aiheet Always Ready Hannu Laakkonen Mikko Laakkonen Reijo Liljendahl Road To Hill