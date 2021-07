Petri Laineen superkaksikolla suuntana Seinäjoki – Porissa ei olla ennätyksen perässä

Elina Paavola

Kohti ääretöntä ja sen yli! Verraton voittokone Parvelan Retu kilpailee torstai-iltana Porin avoimessa 1600 metrin ryhmässä. Sen jälkeen ohjelmassa on oriin oman ikäluokan lähtöjä, mutta starttaako Parvelan Retu Seinäjoen ohella myös Joensuun 6-vuotiskoitoksessa, jää nähtäväksi.

Suur-Hollola-ajossa esityksellään ravikatsojien suut hämmästyksestä jälleen apposen auki loksauttanut Parvelan Retu kilpailee tänään torstaina Porissa. 1600 metrin matka antaa aihetta spekuloida sillä, että ollaanko 6-vuotiaalla oriilla ennätyksen perässä. Ja jos ollaan, niin mitä silmällä pitäen? Siitosoriin markkina-arvoa entisestään nostaakseen vai kenties jopa kuninkuuskisan asemiinajoa varten?

”Ei me ennätyksen perässä Porissa olla, oriilla on ollut siitospuolella kysyntää tarpeeksi muutenkin. Ajetaan vain Seinäjokea varten autolähtö, kun tänä vuonna kaikki kisat ovat olleet voltteja”, Petri Laine vastaa.

Siis Porin autolähtö ajetaan Seinäjoen kuninkuuskisaa vai Seinäjoen Pohjolan 6-vuotispokaalia varten?

”Niin, auton takaahan se kuninkuuskisakin ajetaan, mutta kyllä minä sitä kuusivuotislähtöä tarkoitin”, Laine nauraa.

Lainetta on pommitettu kysymyksillä siitä, ilmoittaako hän valmentamansa 6-vuotiaan supertähden kuninkuuskisaan vai ei. Laineen vastaus on ollut säännönmukaisesti kieltävä, mutta onko hän hiljaa mielessään matkan varrella miettinyt, että josko sittenkin lähdettäisiin seppelejahtiin?

”En ole, kyllä päätös on ollut kaiken aikaa selvä ja pitävä. Jos hevonen on mallillaan, niin kuninkuudesta ehtii kyllä ajamaan myöhemminkin.”

Lähiaikoina on tarjolla kaksi suurta kuusivuotiskoitosta. Joensuussa ravataan Kuusivuotiskunkku lauantaina 24. heinäkuuta, ja vajaata viikkoa myöhemmin kuninkuusraviperjantaina mitellään edellä mainittu Pohjolan 6-vuotispokaali. Laine linjaa, että Porin jälkeiset askelmerkit ovat vielä pohdinnassa.

”Kun kelit ovat näin lämpöisiä ja hyppyhommia on paljon, niin Joensuuta pitää harkita. Katsotaan tämäniltainen Porin kisa ja mietitään maanantaihin asti, onko seuraava startti sitten Joensuu vai Seinäjoki.”

Uransa 34:sta kilpailustaan uskomattomasti 32 nimiinsä vieneellä Parvelan Retulla on Porin kamppailun alla kaikki parhain päin.

”Eilen ehtoolla ajoin oriilla, ja Retu oli oma hyvä itsensä”, Laine kertoo.

Pidettiinkö Suur-Hollola-ajon voiton kunniaksi kekkereitä?

”No juu, kisan jälkeisenä maanantaina nautittiin kakkukahvit. Juhlitaan sitten perusteellisemmin, kun voitetaan jotain tosi suurta”, Laine heittää.

Onko Suur-Hollola-ajon uroteko tullut katsottua tallenteelta useastikin?

”On sitä kyllä kelattu monta kertaa. Mahtava oli oriin suoritus, kerta kaikkiaan.”

Laineen toinen timantti on uraansa yhdeksän kisan jälkeen tappiottomana jatkava Siirin Valtsu. Ori joutui jättämään 17. kesäkuuta Kaustisen Pikkupelimanni-ajon karsinnan väliin.

”Jyväskylän voiton jälkeen Valtsua jouduttiin piikittämään. Lisää murheita tuli viime viikolla, kun ori köhähteli ajon aikana, mitä se ei yleensä koskaan tee. Hengitysteissä olikin sitten punoitusta, ja Valtsu sai lääkekuurin. Nyt oriille kuuluu hyvää. Aamulla ajoin sillä, ja on se niin uskomaton hevonen. Treenikatko ei tuntunut missään. Kuinka hyvä Valtsu olisikaan, jos sitä olisi päässyt koko ajan treenaamaan suunnitellusti?”, Laine ihmettelee. Viime syksynä ori joutui jäämään pois Varsakunkku-finaalista viruksen vuoksi.

Laine jatkaa, että myös Siirin Valtsu nähdään lakeuksilla kuninkuusraviviikonloppuna. Ori tähtää Pikkuprinssiin.

Laine on lausunut tavan takaa, että Siirin Valtsu on tässä vaiheessa uraansa parempi kuin kaksi vuotta vanhempi serkkunsa ja tallikaverinsa Parvelan Retu.

”Jos oriit olisi laitettu nelivuotiaana samaan lähtöön, niin Valtsu olisi jättänyt Retun taakseen. Valtsu on lahjakkaampi kuin Retu, mutta Retu on taas kovempaa tekoa kuin Valtsu”, Laine vertailee.

”Valtsu on hessuhopomainen tyyppi. Se voi treeneissä löysäillä, mutta kun tosi on kyseessä, niin ori ryhdistäytyy. Se on oikean kilpahevosen ominaisuus. Valtsu on tosi rento kaveri, se ei stressaa ravipaikoillakaan yhtään.”