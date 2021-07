MT Ravinetin 3x3 kovaa St Michelin vauhtijuhliin: Ennätysjahtia ja huimia tunteita

Terhi Piispa-Helisten

Jännityksen äärelle mennään sunnuntaina. Viime vuonna Mikkelin rataennätys kirjattiin lukuihin 08,9 ja Next Direction on puolustamassa ennätystään maailmankuulua Face Time Bourbonia vastaan.

Kaj Närhinen

1. Face Time Bourbon (sunnuntai lähtö 10)

Mack Lobell, Varenne ja nyt Face Time Bourbon. St Michel -ajo tarjoaa jälleen kerran jotakin ainutlaatuista suomalaiselle raviyleisölle. Face Time Bourbonin saaminen toistamiseen Suomeen on itsessään todellinen raviteko!

2. Suurmestaruus (lauantai lähtö 12)

Vaikka Odd Heraklesia ei lähtöviivalla nähdä, on Suurmestaruus mielenkiintoinen lähtö. Lauantain mailin pyrähdys on viimeinen mahdollisuus paaluttaa asemia Seinäjoen kuninkuuskilpailua ajatellen. Vitterin SE-tuloksen 18,5a lyöminen on lähellä.

3. St Michel- viikonloppu

St Michel on monelle raviaktiiville vuoden kohokohta. Kaksinkertaista päälähdön voittajaa Heikki Korpea lainatakseni. ”St Michel-viikonloppuna kuskit nuortuvat iästä riippumatta. Pää nousee väkisin muutaman asteen ylöspäin kärryillä kuullessa yleisön kannustuksen koko viimeisen puolikkaan.”

Toni Sarkama

1. Ravataanko uusi ME-tulos? (sunnuntai lähtö 10)

Huippukelissä rikottaneen ainakin Mikkelin rataennätys 08,9. 1 000 metrin ratojen ME-tulokseen on toki tuosta vielä pitkä matka, mutta jos sen joku on rikkoakseen, on se ilman muuta liki kolme miljoonaa euroa urallaan tienannut Face Time Bourbon. Lisäksi Mikkelin kavioura tuntuu olevan alkukesän tulostason perusteella nopeampi kuin koskaan.

2. Suurmestaruuden tulinen alkukiihdytys (lauantai lähtö 12)

Suomenhevosten sähköinen maili tarjoaa hyvää sporttia jo heti lähtökiihdytyksestä alkaen. Hyviltä lähtöpaikoilta starttaavat luodinnopeat H.V. Tuuri, Jokivarren Kunkku sekä Camri taistelevat kärkipaikan kohtalosta. Lähdössä tullaan näkemään kova ensimmäisen puolikkaan väliaika voittoajasta puhumattakaan. Evartti kiskaisi viime vuonna voittotuloksen 19,4. Nähdäänkö tänä vuonna ensimmäinen 18-alkuinen voittotulos?

3. Suomenhevostammojen avoin pakka (sunnuntai lähtö 8)

Kuningatarkilpailu lähestyy ja ennakkoasetelmat ovat tasaisemmat kuin koskaan. Kärkiryhmän takana lopuista paikoista käydään kova taistelu. Suomenhevostammat antavat viimeisiä näyttöjään sunnuntain lähdössä yhdeksän. Tulisella mailin matkalla nähdään varmasti kova voittotulos.

Kaijaleena Runsten

1. Kasvattajat

Kotimainen hevoskasvatus juhlii urheilullisuudellaan: sekä lämmin- että kylmäverisissä olemme viime vuosina nousseet kansainväliselle tasolle. Viikonloppu tarjoaa useita nuorten hevosten lähtöjä, joissa nähdään tulevia tähtiä. Salamakypärissä ja ponilähdöissä taas nähdään tulevia ohjastajakykyjä. Vauhtia ja urheilun upeutta on siis tiedossa muuallakin kuin päälähdöissä.

2. SM monte (lauantai lähtö 1)

Lauantaina ensimmäisenä lähtönä karautetaan 31. kertaa montén lämminveristen Suomen mestaruus, joka on ratkottu vuodesta 2005 yhtä vuotta lukuun ottamatta Mikkelissä. Se on siis oleellinen osa vauhtiviikonloppua. Jos voittaja on Dickson Shadow, Jenni Koskela ottaa jo seitsemännen ykköspystin lämpöisten SM:stä.

3. Yleisö

St Michelin tunnelman on aina tehnyt erityiseksi upea yleisö. Koronan jälkeen on tapahtumien järjestäjille taloutta ajatellen lähes kohtalon kysymys, että paikalle uskaltaudutaan. Mikkelissä on hyvin tilaa isommallekin joukolle turvallisesti. Toivotaan, että nähdään siis vauhtijuhla, jossa runsas yleisö elää täysillä mukana.

MT26-kanavalla nähdään TotoTV:n ravistudio lauantaina kello 14 alkaen ja sunnuntaina alkaen kello 13. Isäntänä studiossa on Antti Pylkkänen ja asiantuntijoina Tapio Hoikka ja Martti Ala-Seppälä.

Mikkelissä ravit selostaa Juha Jokinen ja haastatteluista vastaavat Lauri Hyvönen ja Jere Törmänen.

Kumpana tahansa päivänä tai vaikka molempina voi ennen lähetystä katsoa Kohti Kunkkareita -sarjan jakson kolme, jossa vieraina ovat valmentaja Jussi Suominen ja vuoden 2008 ravikuningatar Velin Vinken omistaja-valmentaja Aarne Halla-Aho. Ohjelma alkaa 46 minuuttia ennen ravistudiota.