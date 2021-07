Suurmestariksi H.V. Tuuri – "kerta se on ensimmäinenkin", totesi onnellinen Ossi Nurmonen

Oriiden asetelma on entistä herkullisempi kuninkuusraveja ajatellen. Niin tasainen oli Suurmestaruusajon lopputaisto.

Terhi Piispa-Helisten

H.V. Tuuri piti sisäradalla uhkaajat takanaan. Vierellä Välkyn Tuisku ja uloinna Evartti. Välissä laukkaa Vixeli.

H.V. Tuuri on lumonnut tämän kesän sinnikkäillä suorituksillaan suomalaisen raviyleisön. Mikkelin voittajaseremoniat osoittivat, että vaikutuksen ori on sisukkuudellaan tehnyt myös taustajoukkoihinsa.

Valmentaja Ossi Nurmonen tunnustautui suomenhevosmieheksi, vaikkei hänellä ole niitä aiemmin kovasti ollut valmennuksessa.

"Kerta se on ensimmäinenkin", useita suurkilpailuvoittoja saavuttanut mies totesi kylmäveristen Suurmestaruuden voitosta.

H.V. Tuuri ei ollut hänen mukaansa ihan parhaimmillaan. Alkukesän hurjat kamppailut Odd Heraklesin kanssa ovat olleet kova rasitus oriin jaloille. Niitä on hoidettu ahkerasti kylmäämällä.

"Hienoluontoinen hevonen, joka käyttäytyy joka paikassa hyvin. Sillä on enemmän kuin kympin pää", hän kehui Tuuria.

Tuurin osakasvattaja ja -omistaja Marko Vuolukka jännitti ennen lähtöä omansa puolesta.

Matka on ollut pitkä: 11-vuotiaan oriin uralla on riittänyt erilaisia vaivoja. Kulunut talvi on saatu harjoitella ehjästi ja se näkyy.

Vuolukka kiitti voittoseremonioissa liikuttuen vanhempiaan Heikki ja Toini Vuolukkaa, joilta on saanut "elämänikäisen tykästymisen" suomenhevosiin. Perheen Lootus-Talli on kasvattanut myös Tuurin emän H.V. Kipinän.

Oriin omistaa viisihenkinen Talli Tuurilla Mennään, jonka tuurit siis nyt muuttuivat myös sikäli, että kahden erittäin kovavauhtisen hopeasijan jälkeen saavutettiin voitto.

Entä kuninkuuskisa?

"Ossi päättää. Ei murehdita sitä vielä", Vuolukka kommentoi Ravinetille.

Suurmestaruudessa ei hätyytelty edes 20:n rajaa, sillä alkukiihdytyksessä Terho Rautiainen katsoi Camrilla sangen pian paremmaksi luovuttaa keulojen tavoittelun 2-radalta lähteneelle Tuurille.

Ensimmäinen 500 kellotettiin 19,5, minkä jälkeen Nurmonen sai säädellä vauhteja sopivaksi.

Uskomattoman tasainen lopputaisto osoitti oriiden kärjen laveuden. Välkyn Tuisku kiri tasolleen ja ylsi toiseksi. Sen kanssa samalla turpamitalla oli lopun kovimmin kirinyt Evartti.

Koko kärkikolmikolle kellotettiin 20,7.

Kärjen takana Jokivarren Kunkku tuli maaliin hyvävoimaisena vailla kiritilaa. Väliin mahtui vielä myös Vixeli, jolle lopun yritys kävi liian kovaksi ja se laukkasi.

Suurmestaruusajon tulokset