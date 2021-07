Ville Kalle porhalsi pitkällä kirillä Varsakunkuksi läpi ukkossateen

Terhi Piispa-Helisten

Ville Kalle taustajoukkoineen säteili sateen keskellä Varsakunkun 5-vuotiaiden finaalin voittoseremonioissa.

Ville Kalle alkaa löytää varmuuden, kun kausi kääntyy kohti Derbyn karsintoja. Ori vei huimalla 800 metrin kirillä voiton Varsakunkun finaalissa, vaikka ukkosrintama kaatoi vettä juuri lähdön aikana.

Samalla ori ravasi uuden volttiennätyksen 25,9 / 2 120 metriä.

Ohjastaja Ari Moilanen kertoi, että lähdössä oli epävarmuutta, mutta sitten saatiin selkä, mikä auttoi.

Sateesta huolimatta rata ei pehmennyt, vaan hyvin tehdyt pohjat toimivat, kuten pitää.

Valmentaja Jouko Paavola kehui, että Moilanen on tälle kaudelle vaihtunut ohjastajaksi, koska tämä on suurten kisojen mies. Sille saatiin siis katetta.

Paavolan mukaan Ville Kallea on rauhoittanut se, kun sitä on käytetty siitokseen. Tähtäin on Seinäjoella Pikkukunkussa ja sen jälkeen keskitytään Derbyn karsintoihin.

Elan / Antti Teivainen oli paljon kiitosta osallistujilta saaneen ikäluokkafinaalin kakkonen. Suvelan Unelma / Tommi Kylliäinen sinnitteli voittajakaksikon takana tammana kolmannekseí.

Shackhills Twister vei päivän ensimmäisenä juostun kolmevuotislähdön.

Valmentaja–ohjastaja Jari Kinnusen mukaan oli kuin sunnuntaihölkkää. Tulos oli silti tässä kohtaa kautta hyvä 13,8.

"Olisi varmaan sekunnin kovempaa voinut ajaa, jos olisi halunnut. Tämä on nyt ottanut yhden tason ylöspäin."

Kriteriumia kohti tehdään kaikki, mitä pystytään. Hän pitää ikäluokkaa mielenkiintoisena, koska siinä on paljon kehittyviä hevosia.

Lähimmäs voittajaa ylsi Planbee / Tommi Kylliäinen ja kolmas oli Amille Annabel / Tapio Perttunen.

Sunnuntai alkoi ponilähdöillä, joissa haettiin asetelmia ensi viikonlopun ponikuninkaallisiin Vermoon.

A-ponien lähtöä hallitsi alusta loppuun Elmeri Pussin ohjastama Spike Comp. Tamma paransi käytännössä yksin juosten ennätystään peräti seitsemän sekuntia aikaan 2,41,5.

B-ponien Mini Michelissä nähtiin mailin ryhmänä kolmen taisto, joka loppujen lopuksi päätyi kuitenkin Eveliina Hietasen ja Eragonin hallintaan ajalla 44,3a. Kakkosena Smedens Andiamo / Jenni Rautiainen ja kolmas Armani / Laura Sipilä.

Varsakunkun tulokset Heppa-järjestelmässä

Kolmevuotislähdön tulokset

A-ponien tulokset

Mini Michelin tulokset