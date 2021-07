Hede Darling vei näytöstyyliin Eugen Pylvänäisen muistoajon

Terhi Piispa-Helisten

Hede Darling, Eric Raffin ja Claire Lelouvier olivat Eugen Pylvänäisen muistoajon sankarit.

Neljävuotiaiden lämminveristen Eugen Pylvänäisen Muistoajo päättyi ranskalaisjuhliin, kun Eric Raffin ohjasti Hede Darlingin ykköseksi.

Olli Koivusen Goodygoodytwoshoes riisti 07,5-vauhtisessa kiihdytyksessä johtopaikan Pekka Korven Magical Princessiltä. Alessandro Gocciadoron Bubble Effe kiertyi johtohevosen ulkopuolelle.

Viimeisen puolikkaan alkaessa An-Dorra ohitti helposti johtohevosen. Selässä vaaninut Hede Darling kiri loppusuoralla helposti 10 000 euron arvoiseen voittoon tuloksella 12,4a /1640 metriä. Toiseksi kesti An-Dorra ennen tulisesti pussista päästyään kirinyttä Magical Princessiä.

Voittajahaastattelussa Eric Raffin totesi pitäneensä An-Dorraa kovimpana vastustajanaan. Juoksunkulku onnistuikin ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Jo loppukaarteessa ohjastajalla oli hyvä olo voiton suhteen.

Voittajan omistaja on legendaarinen Jean-Pierre Dubois. Passwordin pojan kasvattaja Joellé Laroche on puolestaan Jean-Pierren sisar. Valmentaja on José Antonio Hernandez-Navarro.

”Jean-Pierre ja hänen henkilökuntansa on mukana hevosen päivittäisissä rutiineissa. Sekä minä ja hevonen olemme ensimmäistä kertaa ulkomaan reissulla. Kaikki on mennyt todella hienosti, ja voitto kruunaa tietysti päivän”, kertoi tyytyväinen hoitaja Claire Lelouvier.

Lelouvier kiitteli aamulla MT:n haastattelussa, että ori on hevonen isolla H:lla. Raffin piti sitä ikäluokkansa parhaimpiin kuluvana.

Pekka Korpi otti St Michel Stayerissa päivän toisen voittonsa. Kultasormi johti lähtöä alusta loppuun Full Picturen rattailla. Suosikeista Don Williams ja Super Schissel laukkasivat lähtösuoralla. Ari Moilasen Don William teki vahvan esityksen kirimällä toiseksi. Voittajalle ei kukaan mahtanut mitään.

”Full Picture on alussa liian innokas. Laukka oli tänäänkin lähellä ensimmäisellä puolikkaalla”, totesi Korpi neljävuotiaasta valmennettavastaan.

“Voittotoiveet nousivat kuullessani Arin pyytävän vauhtia Don Williamsilta loppukaarteessa."

Tasaisen reipasta matkavauhtia pitäen voittoajaksi kirjattiin 16,2 3 100 metriä.

”Tähtäin on vahvan hevosen kanssa tulevissa derby-karsinnoissa", kertoi Pekka Korpi 10 000 euron arvoisen voiton jälkeen”.

Erkki Tuomaalan Lakan Leija otti kauden avausvoittonsa hyvään aikaan ajatellen Seinäjoen kuninkuusravivalintoja.

Santtu Raitala pakitti alussa hännille Mikkelin suomenhevosten tammatähdessä. Hannu Torvisen Taksvenla otti johtopaikan haltuunsa ja Esa Holopaisen ja Ciiran Tähden asetelmaksi jäi kuolema.

Loppusuoralla Lakan Leija kiri omia vauhtejaan ohi kärjessä juosseen kaksikon. Ciiran Tähti vastasi sille sisukkaasti.

”Pelotti jäimmekö alussa liian kauaksi taustalle. Mutta hyvin Santtu ajoi. Tamma on parantanut paljon viime vuodesta. Kevensimme kengitystä tälle päivälle. Vaikutti hyvälle ratkaisulle. Kaikki näyttää hyvälle Seinäjokea varten”, myhäili Tuomaala 24,4a aikaisen ja 7 000 euron arvoisen voiton jälkeen.

Uutinen päivitettiin Tammatähden tuloksilla kello 16:40.

