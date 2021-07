Päivän ravit: Lystilän Lento liitää Oulussa – mediapersoonat Lauri Hyvönen ja Marinka Salminen kilvanajossa Loviisassa

Anu Leppänen

Ville Pohjola on uransa 17:stä kisastaan kymmenen nimiinsä vieneen ja Nordic Cupin kokonaiskisan voiton jo itselleen varmistaneen Lystilän Lennon vakio-ohjastaja. Laajalla säteellä operoiva kaustislainen kävi eilen naruttelemassa voiton Kurtakossa. Äimäraution ohjastajaliigassa Pohjola on Santtu Raitalan jälkeen toisena.

Äimäraution ilta alkaa aloittelevien kylmäveristen kamppailulla. Valmentajana – mutta vain harrastusmielessä – paluuta tekevä 3 126 voittoa ohjastanut menestysmies Ahti Antti-Roiko tuo starttiin Raahen paikallisraveissa uransa kullanhohtoisesti avanneen Kukkarosuon Vienon.

Kolmannessa koitoksessa jatkuu kylmäveristen Nordic Cup. Kokonaiskisan voiton ja 5 000 euron palkintopotin on varmistanut itselleen Lystilän Lento. Vastassa on Nordic Cupista tuttu taistelupari Lumi-Rami.

Voitokas tamma Amanda Rose koettaa klaarata kasiradan mukanaan tuomat mutkat lämminveristen ykkössarjassa. Suomenhevosten montén SM-karsinnassa vääntävät voitosta hallitseva Suomen mestari Niemen Eemil ja vauhtitamma Vilma Lyydia.

Ratsastajaraveissa on tarjolla ”poikkitieteellistä” hevosaiheista oheisohjelmaa.

Loviisan kesäravitapahtuma starttaa mielenkiintoisella haasteajolla, jossa ovat mukana median, Hippoksen, monté-ohjastajien, ammattivalmentajien ja järjestävän raviseuran edustajat.

Hippoksen joukkueessa ohjastavat toimitusjohtaja Sami Kauhanen ja viestintäpäällikkö Suvi Hakkarainen, jolla on edessään uransa avausstartti. Äänityöläisistä kärryillä nähdään Lauri Hyvönen ja Marinka Salminen, ammattivalmentajista Juha Utala ja Emma Väre, monté-kuskeista Janita Antti-Roiko ja Maija Fors sekä järjestävästä seurasta Teemu Keskitalo.

Toto4-kohdelähdöissä huomio kiinnittyy huippukyvykkääseen 4-vuotiaaseen Senikkiin.

Oulun Toto5-kisat käynnistyvät kello 18. Loviisassa ravataan kello 18.15 alkaen.

Skellefteån avoimeen lämminveriryhmää lataavat Samu Sundqvistin ohjastama Selmer I.H., Ari Aatsingin Top Of The World ja Petri Salmelan parivaljakko Cupido Sisu – Hesiod. Voittovireinen From The Mine on ankara vastustaja.

Tornion pohjoispuolella talliaan pitävällä Aatsingilla tulessa toinenkin treenattavansa, neloskohteen Love In Vain.

Skellefteån Toto64-kierros alkaa 20.30.