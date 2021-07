Tiina Koskiselle jälleen jämäkkä kylmäverivahvistus - ”Suomenhevoskasvattajat saattavat luulla, että alamme rotuja risteyttää, mutta siitä ei todellakaan ole kysymys”

Kuva: Anu Leppänen

Heidi Ale on ollut yksi Tiina Koskisen menestyshevosista. Mammahommiin vetäytynyt tamma on saanut viime aikoina tallikavereikseen kylmäverisiä.

Lappajärvellä treenaava pariskunta Tiina Koskinen - Mika Rintala on saanut talliinsa jo kolmannen kylmäverisen, kun Spik Loke muuttaa Etelä-Pohjanmaalle Järvsö Nilsingemarin ja Suomessa vahvasti avanneen U.R.Faxen seuraksi. Kuten viimeksi mainittu, myös Spik Loke on kisannut liki koko uransa kylmäverikuningas Öystein Tjomslandin lipun alla. U.R.Faxe on norjalainen ja Spik Loke ruotsalainen kylmäverinen.

8-vuotias Spik Loke on startannut 52 kertaa. Voittoja ruuna on saavuttannut 11, kakkosia kuusi ja kolmosia seitsemän kappaletta. 23,6-aikainen Spik Loke on ravannut radoilta rahaa päälle 58 000 euroa.

Spik Loken tähänastisen karriäärin menestyskausi oli 2019. Ruuna vei tuolloin vuoden 20:sta kisastaan peräti kahdeksan nimiinsä. Kahtena viime kautena ei ykkössijoja ole Spikeldin pojalle lohjennut.

”Ruunan lähtöjä olen kelannut, mutta sen suurempaa tietoa ei hevosesta ole. Sehän meni todella hyvin toissa kaudella, mutta kun rahaa tuli silloin paljon, niin sarjoihin kasvamiseen on mennyt aikaa. Noita viimeisiä kisoja ei kannata edes katsoa, niissä ruuna ei ole pärjännyt. Tjomslandilla on isot systeemit ja paljon hevosia, kun taas täällä on pienemmät piirit. Jo pelkästään tämä voi piristää Spik Lokea”, Tiina Koskinen miettii.

”Ei olisi varmaan kukaan arvannut, että U.R.Faxekin petraa monta sekuntia Suomessa. Ruuna tuli Mikkelissäkin korvat kiinni maaliin.”

Koskinen kertoo taustoja heidän kylmäverihankkeidensa osalta.

”Me ollaan innostuttu kylmäverisistä, tai voiko niinkään sanoa, mutta tilanne on se, että lämminverisiä ja suomenhevosia ei tahdo olla myytävänä. Näissä kylmäverisissä ovat hinta ja laatu kohdanneet. Se pitää muistaa, että eivät he parhaita kylmäverisiään laita myyntiin, ja viat tulevat monesti samaan hintaan. Mutta Järvsö Nilsingemar ja U.R.Faxe ovat olleet tosi mielenkiintoisia tuttavuuksia ja kauhean mukavia hevosia.”

Hän jatkaa, että monet heidän hevosenomistajansa ovat kiinnostuneita kylmäverisistä.

”Jotkut taas eivät ole. Suomenhevoskasvattajat saattavat luulla, että alamme rotuja risteyttää, mutta siitä ei todellakaan ole kysymys. Kilpahevosia tässä haetaan, ja näissä sarjoissa on tilaa ja hyvästä rahasta pääsee vielä ajamaan. Monesti ilman kylmäverisiä lähdöt menisivät peruutukseen.”

Spik Loken ympärille on tekeillä kimppa. Koskisen mukaan osa osuuksista on jo myyty ja osa on vielä myymättä.

”Meillä on porukkahevosena myös siitostamma Heidi Ale ja sen varsat, mutta ne ovat eri ihmisiä, jotka kiinnostuvat kasvatuksesta ja jaksavat odottaa. Toiset tahtovat valmiin kilpahevosen”, Koskinen kertoo.

Koskisen mukaan U.R.Faxe tähtää Ylivieskassa 13. ja 14. elokuuta käytävään Ruunaruhtinas -kisaan. Spik Loken kanssa sinne tulee kiire.

”Ruuna saapuu Suomeen ensi viikolla, ja paperiasiat kestävät ST:n (Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö) kanssa kauan, kun ne pitää jostain syystä hoitaa postitse”, Koskinen ihmettelee.