Päivän ravit: Pekka Korvella on jälleen tallissaan kolmevuotias tammatykki – Torniossa Lady Cupin ratkaisut ja sinnikkäitä pitkämatkalaisia

Keskiviikkona ravataan kotimaan kaviourilla Vermossa ja Torniossa. Toto86-ratkaisut tulevat Eskilstunasta, missä torniolaislähtöinen Timo Nurmos on suuressa roolissa.

Juhani Länsiluoto

Pekka Korvella on ollut kolmessa peräkkäisessä ikäluokassa loistava tammalupaus. Mascate Matchin ja Magical Princessin kavionjäjillä seuraa Ruotsissa syntynyt Jezzet Savoy.

Pekka Korvella on taas käsissään kirkas kolmevuotias tammatimantti. Vuonna 2016 syntyneessä ikäluokassa Korven supertähti oli Mascate Match, ja vuotta nuoremmissa hänen suojateistaan loistaa Magical Princess. Nyt menestystä ja ihailua niittää Laura ja Seppo Vanhakartanon kasvattama Jezzet Savoy, joka on edellisistä poiketen Ruotsissa syntynyt.

Jezzet Savoy on avannut uransa kahdella suvereenilla tyylillä lohjenneella voitolla, ja suora saanee Vermossa Tuplaa voittosumma -koitoksessa keskiviikkona jatkoa.

Toto65-rivi lähtee liikkeelle tammojen taistolla. Kohisevaa nousuvirettä esittänyt Her Royal Highness on suosikki. Kaustisen Isla-ajossa kiivaasti alun laukkansa jälkeen kiitänyt Scarlet Hello, rautarouva Selene Lune ja hunajakantaan tuoreimmassa kisassaan palannut ME-tamma Gloria Web haastavat.

Kolmannessa koitoksessa laitetaan voimat puntariin, kun kylmäverisillä on työn alla runsaan kolmen kierroksen matka. Juha Lindroosin laittelema Vonkari on voittanut kuudesti putkeen, mutta tehtävät tiukkenevat. 20 metrin edempää ampaisevat taipaleelle Humenteri ja Helmin Hermanni.

Tuomas Korvenojalla on pistää pöytään päätöskohteen valttikortti; itsensä jälleen löytänyt Samvais. Väkevästi vääntävä Credit To Love ja Juuso Holttisen kovakuntoisen joukkueen jäsen Piteraq haastavat.

Keskiviikkona kisataan myös Torniossa. Rajakaupungin ravi-ilta käsittää kahdeksan lähtöä. Intersport Mäkimaan Lady Cupissa kohtaavat naisohjastajat. Suosikeiksi kohoavat kotiradan menestysnimi Iida Lantto omalla valmennettavallaan Aristonilla ja kaukainen vieras Miia Salminen Sari Jauhojärven voittovireeseen laittelemalla Cover Princessillä.

Pärttyl on tehnyt Sanna Loukusan käsistä täydellistä työtä, ja kultaketjuun pujotettaneen Torniossa kuudes lenkki. Lämminveristen avoimessa ryhmässä mittaavat Danilo Brick ja Stay Alert tauolta tulevan Don Juan Sisun tason.

Nordic Cupin osakisassa jakavat voitokas Roughenough Vice ja sisukas Hypnotique suosikin paineet. Urheiluhenkeä osoittaa liki 700 kilometrin päästä Sastamalasta Laivakankaalle saapuva Tajs Ambassador.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18. Torniossa kisataan kello 18.15 alkaen.

Eskilstunan Toto86-illan päälähtö on Fyraåringstest. Suomen kriteriumvoittaja Sahara Jaeburn ravaa kauden toisen kisansa, ja Timo Nurmoksen treenaaman oriin tähtäimessä on tiiviisti Suuri Suomalainen Derby. Sahara Jaeburnin vuoden avausstartti ei tuonut menestystä, mutta vaatimattoman sijoituksen taakse kätkeytyi lupaavia asioita.

Nurmos tuo tallistaan lämminveristen avoimeen ryhmään Hachiko de Veluwen, joka on puolestaan derbysankari ja Suur-Hollola-voittaja. Mukana on myös Katja Melkon suojatti Mr Golden Quick.

Jonna Irrin voittojen tiellä kulkeva treenattava Again Kronos on saanut omaan mittelöönsä synkän paikan 12.

Eskilstunan Toto86-pelissä on 479 180 euron jackpot.

Toto86-peli starttaa kello 20.20.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Anssi Nurminen, Tapio Hoikka ja Toni Sarkama. Juontajana toimii Sara Perttunen.