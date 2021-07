Kimpassa jo 20 vuotta – Erkki twistaa ja kimppalaiset iloitsevat

Terhi Piispa-Helisten

Lissun Eerikki eli Erkki on kehittynyt vuosi vuodelta ja yllättänyt omistajansa yhä uudelleen. Kuvassa Lissun Eerikki voitti Lahden kuninkuusraveissa 2019 avoimen ryhmän suvereeniin tyyliin.

Hevosmaailma-Talli perustettiin aikanaan suomenhevosorien huippuihin nyt kuuluvan Lissun Eerikin emän ympärille. Tallin perustaja oli Hevosurheilu-lehden pitkäaikainen toimitussihteeri Jouni Aalto, joka osti Lisbethin pikkuvarsana kasvattaja Jari Pietiläiseltä ja myi sen seuraavana kesänä kimppavarsaksi.

Kimppatalli jaettiin 50 osuuteen, jotka maksoivat tuhat markkaa kappale.

Nyt Hevosmaailma-Talli koostuu 21 osuudesta. Osakkaita on enemmän, sillä osa osuuksista on perheiden yhteisiä.

”Kaikki mukana olevat ovat alkuperäisiä osakkaita tai jatkumoa heistä”, kimpan vetäjä Mervi Lepistö kuvailee.

”Minusta on hieno juttu, että melkein puolet alun porukasta on ainakin jollakin tavalla mukana. 20 vuotta on pitkä aika.”

Historiaan mahtuu hankaliakin vaiheita. Tiukin paikka oli loppuvuodesta 2010, kun tallin perustanut ja kimppaa vetänyt Jouni Aalto kuoli. Samaan aikaan Lisbethin siitosuran alku oli takkuillut, eikä siitä oltu kahden ensimmäisen vuoden astutusten tuloksena saatu elävää varsaa.

Kimppatalli äänesti jatkosta: vaihtoehtoina olivat toiminnan jatkaminen tai koko kimpan lopettaminen ja Lisbethin myyminen. Kimpalle valittiin uusi vetäjä, joka kuitenkin luopui pestistä vuonna 2013. Siitä alkaen yhteyshenkilönä on ollut Lepistö ja hänen kanssaan asioita hoitaa kolmen hengen toimikunta.

”Sähköpostitiedote menee kerran kuukaudessa, minkä lisäksi tallin suljetussa Facebook-ryhmässä on keskustelua ja tiedotusta”, Lepistö kuvaa.

”Varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa, ja toimikunta on ollut hyvä ratkaisu tallin arjen suhteen. Joskus hevosten kanssa pitää tehdä nopeastikin ratkaisuja.”

Hevosmaailma-Talli maksoi aikanaan Lisbethistä kovan hinnan suomenhevosvarsaksi, mutta kyseessä ei ollutkaan mikä tahansa tamma. Lisbethin emä Vieska tunnetaan etenkin viisinkertaisen ravikuningas Vieskerin emänä. Isä Jaanen Suikku taas juoksi rodun ennätykset sekä kolme- että nelivuotiaana.

Hyväksi hevoseksi siis oli kaikki edellytykset, ja sellainen Lisbethistä tulikin: Satakunta-Ajon ja Villinmiehen Tammakilpailun voittaja sekä kuningatarkisan kolmonen.

Lisbethin ura loppui jalkavammoihin jo seitsemänvuotiaana, mutta se ehti ansaita urallaan runsaat 70 000 euroa. Lissun Eerikki on pistänyt jo moninverroin paremmaksi, sillä oriin uran voittosumma lähentelee jo 300 000 euroa.

”Meillä on käynyt hieno tuuri, kun on sattunut näin hyvät hevoset. Vaikka kukaan ei ole lähtenyt hevoskimppaan bisnesmielessä, tietysti aina toivotaan, että hevoset elättäisivät itsensä. Viime vuonna jopa jaettiin rahaa kassasta kimppalaisille”, Mervi Lepistö kertoo.

Kimppatallin edellytys on, että asiat ovat kunnossa. ”Kimppalaisilla on oikeus tietää, mihin rahaa on käytetty ja minkä verran.”

Marraskuussa 2018 kuolleesta Lisbethistä jäi yhteensä viisi varsaa, joista kaksi viimeistä tamma teki Outi Sairiselle liisattuna. Varsat ovat Sairisen ja Hevosmaailma-Tallin yhteisiä kasvatteja, mutta ne olivat alusta asti kokonaan Sairisen omistamia. Kolmesta kimpalle syntyneestä varsasta Lissun Assi myytiin heti varsana.

Hevosmaailma-Talli on pysynyt koossa jo 20 vuotta. Erkki on kimpan toinen hevonen emänsä Lisbethin jälkeen. St Michel -raveissa kimppa osti uuden varsan, josta toivotaan aikanaan Erkille manttelinperijää.

Hevosmaailma-Tallilla oli enimmillään kolme hevosta, kun se omisti myös Lissun Eerikin pikkuveljen Lissun Liidon. Siitä talli kuitenkin luopui sen ollessa nelivuotias.

”Välillä on keskusteltu, pitäisikö tallin hommata vaikka varsa kasvamaan Erkin rinnalle. Ainakaan toistaiseksi ei ole ryhdytty sellaiseen. Katsotaan kesän kilpailut ensin, ja mietitään tallin jatkokuvioita syksymmällä”, Mervi Lepistö toteaa.

Pian tämän jutun ilmestyttyä MT:n kuninkuusraviteemassa kaupat kuitenkin tehtiin. Kesällinen varsa Reteri siirtyi kimpan omistukseen kasvattaja Outi Sairiselta. Sen emä on Erkin täysisisko ja isä Parvelan Retu

Hevosmaailma-Tallin omistajia on ympäri Suomen. ”Raveissa aina tavataan. Viimeistään vähän ennen Erkin lähtöä kokoonnutaan porukalla katsomaan”, Mervi Lepistö kertoo.

Kesän suurena tähtäimenä on tietysti kuninkuuskilpailu. Siihen Lissun Eerikki tähtää yhtenä avainhevosista, onhan sen alkuvuosi ollut loistava.

”Ihan pyörryksissä ollaan tästä menestyksestä. On ihan uskomatonta olla mukana tällaisessa hevosessa. Erkki on kehittynyt joka vuosi ja yllättänyt aina vaan.”

Erkki on viettänyt koko ikänsä Pekka ja Minna Luukkosen huomassa Puumalassa, jossa nyt viimeistellään oria toistamiseen kuninkuusraveihin.

Lissun Eerikki eli Erkki on todellinen valmentajansa silmäterä, sillä ori on Pekka Luukkosen, 63, ainoa vieras valmennettava.

Puumalalaiset Pekka ja Minna Luukkonen pitivät välillä ammattimitassa ollutta ravitallia. Viime vuodet tallissa on ollut omien hevosten lisäksi vain Erkki, josta Luukkosten aikuinen tytär Lotta Luukkonen omistaa yhden osuuden.

Pekka Luukkonen valmensi jo Erkin emää Lisbethiä, joka voitti Satakunta-Ajon ja Villinmiehen Tammakilpailun. Kun Luukkoset vuonna 2005 lopettivat ammattitoiminnan, Lisbeth siirtyi Veli-Erkki Paavolalle, jolta se oli kuningatarkilpailun kolmas.

Kuninkuusravien pääsarjoihin Luukkonen on osallistunut Lissun Eerikin lisäksi ori Rickillä sekä tammoilla Messi, Hovi-Meeri ja Misssuomi. Parhaita saavutuksia ovat Rickin ja Messin kokonaiskilpailun kolmossijat.

Pekka Luukkonen myöntää, että ravikuninkuus olisi hänen uralleen kirkas kruunu.

”Ei sitä oikein osaa sanoiksi pukeakaan, miten iso asia se minulle olisi”, Luukkonen toteaa. ”Olen käynyt vuodesta 1976 kaikissa Kuninkuusraveissa ja ollut mukanakin aika monella hevosella. Olisi sillä jotenkin elämää suurempi merkitys.”

Viime vuonna Lissun Eerikin kuninkuuskilpailu meni pahasti alle odotusten. Ori oli avausmatkalla ja maratonilla viides, mutta hylättiin maililla pitkäksi menneestä lähtölaukasta.

”Hengitysteissä oli tulehdus, eikä hevonen ollut lähelläkään omaa tasoaan."

Myös tänä kesänä Suur-Hollolan alla hengitystiet oirehtivat, minkä vuoksi kilpailu jätettiin suosiolla väliin. Radalle palattiin Suurmestaruudessa Mikkelissä viime lauantaina.

"Viime vuoden kisasta ei saatu täyttä käsitystä siitä, miten ori selvittää kolme matkaa. Mutta en usko, että se on tälle mikään ongelma. Terveet ja hyvin treenatut hevoset kestävät kisan lähtökohtaisesti tosi hyvin”, Pekka Luukkonen painottaa.

Saa nähdä, kuinka monta kertaa Seinäjoella kuullaan sympaattisen Erkin voittobiisiä. Se on tietenkin Juicen "Erkki twistaa".

Lissun Eerikki