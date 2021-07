Käytännön vihjeet kunkkareihin: osta lippu ennalta, käytä etäparkkia – MT:n ravistudiossa taustajoukkoja aamun vieraina

Terhi Piispa-Helisten

Parvelan Retua osa toivoi jo tämän vuoden kuninkuuskisaan. Seinäjoella ajetaan jo huomenna perjantaina Pohjolan 6-vuotispokaali, jossa Retu saa vastaansa Stallonen ja Ruotsin ässät Guli Royn ja B.W. Runen.

Kuninkuusraveihin kannattaa saapua ajoissa, sillä tapahtuma pyörähtää Seinäjoen ravikeskuksessa käyntiin jo huomenna perjantaina.

Pohjolan 6-vuotispokaalissa (lähto 6) nähdään, kuinka naapurin kylmäveriset pärjäävät lähes voittamattomalle Parvelan Retulle. Vastaansa Retu saa toistuvan kovan kisakaverinsa Stallonen ja Ruotsin ässät Guli Royn ja B.W. Runen.

Heti ravien perään myydään huutokaupassa 2–3 -vuotiaita suomenhevosia.

Itse kuninkuuskilvat ja muut tasokkaat lähdöt käydään lauantaina ja sunnuntaina.

Silloinkin paikalle kannattaa ponkaista ajoissa. MT:n osastolta Ravitorilla lähetetään sekä lauantaina että sunnuntaina MT Ravistudio, jossa asiantuntija Tapio ”Tappi” Hoikka haastattelee kumpanakin aamuna päälähtöjen osallistujien taustajoukkoja.

Lauantain studio on kello 11.05–11.20 ja sunnuntain 11.00–11.15.

Lauantaina ravit alkavat ponilähdöillä kello 10.15 ja sunnuntaina kello 10.30, jolloin ratkotaan Suomen mestaruudet.

Lauantaina ensimmäinen ravilähtö on Speedrace -eräkilpailu kello 10.30 alkaen. Kuningatarkisan avausmatka on lähtö 9 ja kuninkuuskisan lähtö 10.

Sunnuntaina avajaisseremoniat alkavat kello 11.30.

Kuninkuusravien iltajuhlat järjestetään sekä perjantaina että lauantaina ulkotiloissa Kirkkokadulla.

Liput kannattaa hankkia ennakkoon verkkokaupasta. Myös portilla niitä tullaan myymään, mutta ennakkoon ostamalla jonottaminen vähenee ainakin osaksi.

Lippuja myydään normaalisti. Lisäkatsomoja on järjestäjien mukaan rakennettu niin, että alueelle voidaan ottaa väkeä ja silti turvallinen väljyys säilyy.

Tapahtuman verkkosivut ja Kuninkuusravien call center palvelevat vielä majoitusasioissa.

Liikennejärjestelyt nojaavat etäparkkeihin, jotka on saatu joka suuntaan lähietäisyydelle radasta. Niistä kauimmainen on valtatien 19 varrella Atrian alueella Nurmossa, josta on matkaa radalle 10 kilometriä.

Etäparkeista nonstop-bussit alkavat liikennöidä kumpanakin päivänä kello 9. Samaan aikaan avautuvat ravikeskuksen portit.

Osa busseista ajaa keskustan hotellien kautta.

Radan tuntumaan ei siis oteta yleisöä omilla autoilla. Ravikeskuksen ja kaupungin keskustan välissä kulkevasta valtatie 67:stä eli Pohjantiestä suljetaan perjantai-illasta sunnuntaihin toinen kaista. Bussit purkavat siis aivan raviradan viereen.

MT26-kanava näyttää Seinäjoen tapahtumat suorina TotoTV:n lähetyksen muodossa suorana kello 12 alkaen. Myös perjantain lähdöt näkyvät kanavalla kello 14 alkaen.

Yle esittää lauantaina ja sunnuntaina koosteen kello 19 TV2:ssa. YleAreena seuraa molempina päivinä raveja kolme tuntia.

MT:n ohjelmasarjasta Kohti Kunkkareita on jo neljä jaksoa katsottavissa verkossa. Viidennen aiheena on valmentaja Tapio Perttunen Orimattilasta, jonka tallista osallistuu pääkisoihin peräti kolme hevosta. Jakso nähdään myös MT26:lla sekä lauantaina että sunnuntaina ennen ravistudion alkua noin kello 11.15.

MT Ravinetin ammattilaisten tiimi uutisoi kuuden hengen voimin kipailuja ja niiden taustoja verkossa paikan päällä sekä painetun MT:n sivuille.

MT on Seinäjoen kuninkuusravien yhteistyökumppani.

Kuninkuusravien tarkat aikataulut sekä muuta kävijäinfoa

Lue myös:

Seinäjoki valmiina kuninkuusraveihin, mutta korona aiheuttaa epävarmuutta – lipunmyynti menossa oikeaan suuntaan, mutta portillekin jää

Seinäjoki toimii jo yhdeksättä kertaa järjestäjänä – poikkeusvuosien kuninkuusravirata