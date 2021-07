Toto75-karonkka: Anything For You Joensuu-ajon voittoon - Parvelan Retulle kuusivuotiskunkku

Aada Pölönen

Anything For You teki urhean esityksen Joensuu-ajossa voittaen johtavan rinnalta. Risto Airaksinen vastasi valmennettavansa ohjastuksesta.

1. Parvelan Retu

Kuusivuotias superori ehti ravaamaan 29 peräkkäistä voittoa, kunnes sen putki katkesi toukokuun lopulla Jokimaalla. Sen jälkeen hevonen palasi voittojen tielle takaisin ja Joensuussa tuli jo hevosen viides peräkkäinen ykkössija. 60 metrin takamatkalta startannut valjakko eteni hiljalleen kohti kärkeä, kunnes Hannu Torvinen teki ratkaisun päätöspuolikkaan alussa ja maisema vaihtui. Ori voitti lopulta aivan yläpystyyn kovalla 22,5-tuloksella. Petri Laine valmentaa kuusivuotiasta, jonka omistaa Lakos Team Ay ja on kasvattanut Marjo Vanninen.

2. Anything For You

Joensuu-ajossa nähtiin hurja avauskierroksen väliaika, kun keulapaikan nimiinsä saanut Maze Runner vastaili rinnalle ilmestyneelle Anything For Youlle. 08,5-avauksen jälkeen tahti jatkui reippaana, sillä asemista ei päästy sopuun. Tuhat metriä kellotettiin aikaan 10,5. Loppukurvissa kärkikaksikon rinnalle ilmestyi Grainfield Aiden, joka näytti olevan matkalla voittoon, mutta sortui laukalle loppusuoran alussa. Anything For You teki mahdottomasta mahdollisen ja runttasi väkisin voittoon ohi Maze Runnerin. Risto Airaksinen ohjasti ja valmentaa yhdeksänvuotiasta ruunaa, jonka omistaa Jaakko Kyrö.

3. Djokovic

Kasiradalta kolmannen radan kautta porukan hännille pakittanut valjakko löysi lopulta asemat seitsemännestä parista ulkoa. Sieltä Tuomas Pakkanen käänsi suojattina kiriin 1200 metriä ennen maalia edeten johtaneen Othellos Magin rinnalle. Siitä viisivuotias teki vahvan esityksen taistellen lopussa ykköseksi komean esityksen päätteeksi. 4000 euron arvoinen ykkönen irtosi voittotuloksella 14,7. Matti Nisonen valmentaa Einari Vidgren Oy:n omistamaa hevosta.