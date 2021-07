Päivän ravit: Teivossa kiihkeä karsintojen ilta – Jägersrossa pelissä Hugo Åbergs Memorialin ja Breeders' Coursen jättipotit

Tiistai on tulvillaan monipuolista huippuraviurheilua niin Teivossa kuin Jägersrossa.

Terhi Piispa-Helisten

Aina valmiina voittamaan! Hurjakapasiteettinen Always Ready avasi kautensa Lahden Viisivuotispokaalin tyrmäävällä täysosumalla. Hannu Laakkosen suojatti hakee tiistaina pilettiä Suurmestaruusajon loppukisaan Kari Rosimon ohjastamana.

Tiistaina on Teivossa edessä karsintojen ilta. Tammakriteriumin alkuerissä hakevat paikkaa auringosta ikäluokkansa kärkeen kuuluvat Dusktodawnboogie, Stratton ja MAS For You.

Suurmestaruusajon -karsinnoissa kahinoivat viisivuotistykki Always Ready, tammatähti Willow Pride, Angeliquen mestaruusajon ykkönen Majestic Man, väsymätön voimanpesä Don Williams, kanuunavireinen Tito ja viimeksi tyylikkään paluun parrasvaloihin tehnyt Le Gros Bill.

Pimara Cupin karsintoihin mennään viisivuotislahjakkuuden Hiipelin johdolla.

Kaikkien edellä mainittujen finaalit ravataan Teivossa lauantaina 7. elokuuta. Tammakriteriumissa on tänä vuonna 24 000 euron, Suurmestaruudessa 25 000 euron ja Pimara Cupissa 5 000 euron ensipalkinnot.

Teivon Toto5-ilta käyntiin kello 18.

Suurmestaruusajon karsinnat tarjoavat edustavan otoksen kotimaan lämminveriparhaimmistosta, ja kansainvälistä vertailupohjaa antaa Jägersron Hugo Åbergs Memorial. Siinä voittaja niittää 1 000 kruunua metriltä eli yhteensä 1,609 miljoonan kruunun ykkösrahan.

Uransa ensimmäiselle mailille kiihdyttävä Pasi Aikion derbysankari Who's Who sai sisäradan lähtöpaikan. Vierestä laukaisee liikkeelle Ruotsin mestari ja ME-kanuuna Very Kronos. Elitloppet-kolmonen Gareth Boko kiskaisee matkaan kutoselta. Kyseisen suurkatselmuksen viime vuonna voittanut Cokstile joutui kasille, ja Jorma Kontio saa panna rattailla parastaan. Finlandia-ajon rajulla loppuriuhtaisullaan nimiinsä vienyt Hickothepooh lähtee taipaleelle kymppipaikalta.

Jägersron illan ohjelmassa on myös Breeders' Coursen kauden toinen finaali. Alessandro Gocciadoron Colibri Jet on kova luu kakkospaikalta.

Ravi-illan avaa Ruotsin kauden ensimmäinen 2-vuotislähtö. Jägersron pääpelinä on tiistaina Toto75.

Jägersron Toto75-kierros kello 20.20 alkaen.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.