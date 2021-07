Päivän ravit: Voitokas Volare Gar avaa Suomessa – Vixelin, Vixuksen ja Vixenin pikkuveli pistää parastaan Nuorten Sarjassa

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmosen pieni ja punainen suojatti Look Complete testaa Suomessa avaavan Volare Garin osaamisen.

Torstain ravijännityksen tarjoilee Lahden Jokimaa. Voitokas italialainen Volare Gar on lämminveristen kovimmassa mittelössä Suomen ensi-illassaan. Varennen pojan tason testaavat mediapersoona Jere Törmäsen osaomistamat Loser On Loser ja Look Complete.

Volare Gar on vienyt uransa 62:sta kisastaan nimiinsä peräti 22. Nina Pettersson-Perklenin valmennukseen siirtyneen ruunan ohjat ottaa käsiinsä Teemu Keskitalo.

Volare Garia vastaan asettuu myös Gomez, joka debytoi nyt Seppo Suuroselta. Juvalaistaiturin käsistä tulee toisen Toto5-kohteen suosikki, otteitaan alati petraava Hurman Viesker.

Nuorten Sarjassa pyrkii jatkamaan voittokannassa Xenan poika Zelos. Ori on viimevuotisen kuninkuuskisakolmosen Vixuksen, tämänvuotisen seppeletaiston suurimpiin suosikeihin lukeutuvan Vixelin ja moninkertaisen kuninkuusottelun osallistujan Vixenin pikkuveli sekä kuningatarkamppailun kuumimpiin nimiin kuuluvan Ciiran Tähden serkku.

Ilta Jokimaalla alkaa monté-mittelöllä, Prix de Teivo -karsinnalla. Jo koelähdössä on mielenkiintoa, kun paluuta tekee 12:sta startistaan kahdeksan voittanut MAS Chili.

Lahden Toto5-ilta starttaa kello 18.

Åbyn Toto64-peliä siivittää 165 298 euron jackpot. Yksi rivin tukipilareista on voittovireinen FromHeaven Idzarda, jonka ohjat ottaa monté-lähdössä käsiinsä Iina Aho.

Rivi ratkeaa The Red Mile -lähtöön. Avoimen luokan lämminveristen pikarynnistyksen tähtiä ovat kuntonsa jälleen löytänyt viimesyksyinen Finlandia-sankari Zarenne Fas, Onkel Invest Oy:n omistama vanha kunnon kiritykki Nadal Broline ja suomalaisille tuttu, nyt Peter Ingvesin ohjastama Chief Orlando.

Åbyn Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.