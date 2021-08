MT Ravinetin 4x3 kovaa kuninkuusravisunnuntaille

MT:n kunkkaristudiossa kello 11 on mukana Antti Tupamäki.

Elina Paavola

Kuninkuusravit huipentuvat tänään parhaiden seppelöintiin.

Riku Niittynen

1. Hetviina – 100% suomenhevonen.

Hetviina ja Antti Tupamäki vievät loppuun sen, mikä viime vuonna jäi sunnuntain osalta hieman puolitiehen. Hetviina on vahva ja valmentajansa keskittynyt – seppele häämöttää.

2. Oriiden kisa

Evartti hallitsee, mutta kisa on kaikkea muuta kuin ohi. Tekisi mieli käyttää ruotsalaisten selostajien sanontaa: "Dom kommer från alla håll" eli tulevat joka suunnalta. Kuninkuus on tänä vuonna äärimmäisen tasainen taisto.

3. Ville Kalle

Viisivuotisikäluokan kovanaaman täytyy näyttää ehkä kuninkuusraviominaisuuksia, jos mielii kiertää isoimmalta numerolta Pikkukunkuksi, mutta sen ori taitaa sittenkin tehdä. Siinäkö tulevien vuosien pohjalaissankari, joka tulee Lapualta?

Kaijaleena Runsten

1. Ponien Suomen mestaruudet

Ottavatko ponikuningas Thorvald A-poneissa ja poniruhtinas Armani B-poneissa myös Suomen mestaruudet? Viime viikolla Vermossa kumpikin hallitsi sarjojaan.

2. Pikkukunkku

Ville Kalle on hallinnut niukasti nykyisen, tasaisen suomenhevosten 5-vuotisikäluokan keskinäisiä yhteenottoja viime ja tänä vuonna. Elan, Huisi Hemmo ja Kinderi tarvitsevat parhaan suorituksensa ja Ville Kallen haparoinnin voittaakseen.

3. Kuninkuus- ja kuningatarkilvan osallistujat

Lauantain perusteella voidaan jo todeta, että tämän vuoden pääkisat ovat urheilullisesti vähintään yhtä hienot kuin viime vuonna. Kiitos kaikille 12 hienolle oriille ja 12 upealle tammalle sekä niiden kasvattajille, omistajille ja valmennukseen osallistuneelle väelle!

Antti Savolainen

1. Lissun Eerikki

Lissun Eerikin eilinen kilpailusuoritus nostatti toiveita entisestään. Jos ori ei jää maililla liikaa, ja ennen kaikkea kulkee koko matkan ravilla, päätösmatkan jälkeen seppelettä voidaan hyvinkin sovitella "Erkin" jykevään kaulaan.

Ykkösvastus on maan paras "ravishakin" pelaaja Santtu Raitala, joka ei tee virheitä Evartin rattailla.

2. Hetviina

Onko nyt Hetviinan hetki? Vuosi sitten pullat olivat vähintäänkin hyvin uunissa kahden matkan jälkeen, mutta kolmannella veto ei enää riittänyt. Ohjastaja-valmentaja Antti Tupamäki on ammattimies, joka tuskin on jättänyt mitään sattuman varaan. Eiköhän toinenkin takajalka ole saatu vahvistettua riittävän hyväksi.

3. Yleisömäärä

Lauantain yleisömääräksi ilmoitettiin 6 784 katsojaa. Perjantaina katsojia oli 1 525. Molemmat luvut olivat silmämääräisesti arvioiden varsin rehellisiä. Paljonko väkeä saapuu paikalle tänään?

Tavallisesti lauantaina katsojia on noin 15 000 ja sunnuntaina 20 000. Näkyykö pelkkä poikkeusolojen vaikutus vai nouseeko uusi trendi ravien suurtapahtumissa?

Ville Toivonen

1. Ehtiikö Erkki?

Mailin osamatkojen seuratuimpia hevosia on Lissun Eerikki. Ori osoitti avausmatkalla olevansa huippukunnossa, mutta miten maili sujuu kasiradalta?

Kokonaiskisaa ei voi maililla voittaa, mutta sen voi hävitä mailillakin.

2. Perttusen karavaani kulkee

Tapio Perttusen kunkkarikolmikon lauantain sujui mainiosti, kun tuloksena oli kakkos-, kolmos- ja kuutostilat. Maililla asetelmat ovat etukäteen paremmat, kun sekä Suven Sametti että Uljas Suomalainen lähtevät ykkösradalta. Vixelin tilanne on samanlainen kuin Lissun Eerikillä. Ravia pitää päästä, eikä kärki saa karata.

3. Staro Miami sisäradalla

Viikonlopun ehkä kiinnostavin lämminverinen on Staro Miami. Viime vuonna vain viidesti ja tänä vuonna kahdesti kilpaillut huipputamma palaa avoimessa tammalähdössä taas tauolta. Asetelma muuttui Peanutsin poisjäännin myötä, ja nyt Staro Miami lähtee sisäradalta. Willow Pride on kova, mutta niin on Staro Miamikin.