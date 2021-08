Uusi gallup: Pitäisikö Kuninkuusravien päättyä kuninkaallisiin seremonioihin?

Terhi Piispa-Helisten

Evartti seppelöitiin ravikuninkaaksi Seinäjoella. Gallupissa kysytään nyt, pitäisikö Kuninkuusravien päättyä kuninkaallisiin seremonioihin.

Kuninkuusraveissa on ollut vallitsevana tapana se, että kun kuningatar- ja kuninkuuskisan päätösmatkat on ravattu ja kuninkaalliset seremoniat on juhlittu, ajetaan vielä lähtö tai pari ennen tapahtuman päättymistä. Normaalivuosina seremonioiden jälkeen on lähtöjä ajettu osittain sen vuoksi, jotta paikan päällä oleva yleisömassa on saatu poistumaan ravipaikalta porrastetusti.

Poikkeuksen muodosti viime vuosi, jolloin kuninkuusravitapahtuma päättyi kuninkaallisiin seremonioihin. Radan ruoka- ja juomapisteet olivat toki vielä seremonioiden jälkeenkin auki.

Tänä vuonna palattiin siihen käytäntöön, että seremonioiden jälkeen kisattiin vielä kaksi lähtöä. Valtaosa yleisöstä oli jo poistunut kotimatkalle siinä vaiheessa, kun seremonioiden jälkeisten lähtöjen voittajia juhlittiin.

Mitä mieltä Sinä olet asiasta? Onko humu syytä lopettaa kuninkaallisiin seremonioihin vai vieläkö jäähdytellään parin lähdön voimin?

