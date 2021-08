Päivän ravit: Pekka Korven tammatimantit säkenöivät Vermossa – Pekka Lillbackan Wolt lyö suursuosikille hanttiin Derbyssä

Terhi Piispa-Helisten

Derby-karsintoihin on aikaa kolme viikkoa. 4-vuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen suurimman katselmuksen kuumimpiin nimiin kuuluu Pekka Korven suojatti Magical Princess, joka starttaa illan Derby-kenraaliin suosikkina. Vastassa on tuiki tuttu taistelupari An-Dorra.

Pekka Korven nuoret tammalahjakkuudet Jezzet Savoy ja Magical Princess muodostavat Vermon keskiviikkoillan voimakaksikon. Ensin mainittu epäonnistui viimeksi, kun lähtöä uusittiin ja nuori ravuri keräsi itseensä painetta. Jezzet Savoy kaasutteli avauspuolikkaan voltista 10-kyydillä, ja taipuminen oli tästä looginen seuraus. Nyt Jezzet Savoy kisaa autolähdössä ja starttaa takarivistä, joten vaara sille, että ruuti käryäisi jo alussa, on pieni.

Magical Princess kohtaa Derby-kenraalissa tutun kilpasiskonsa An-Dorran. Lähtöpaikka on Magical Princessin puolella, ja Korpi karauttanee 4-vuotiskanuunallaan keulapaikalle. Suur-Hollola-ajossa hienosti neljänneksi leiskauttanutta An-Dorraa odottavat jälleen haalarihommat.

Kovimmassa kylmäverikoitoksessa mittaa tenhoava tutkapari Varsova ja Saara Mäkinen vikkelyyttään pikamatkalla.

Illan avaa kotimaan kauden ensimmäinen 2-vuotislähtö. Toto65-peli päättyy puolestaan Teräsmiesliigaan, missä Sirpa Tienhaaran loistokuntoon hioma Morris Match lähtee paalulta lipettiin.

Vermon Toto65-riviä ryydittää 65 000 euron jackpot.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Keskiviikkona kisataan Östersundissa Ruotsin kylmäveriderby. Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama suurlupaus Wolt raivasi karsinnoista väkivahvan juoksun jälkeen paikkansa aurinkoon. Edelle jäi Öystein Tjomslandin hirmuinen Tangen Bork, joka on finaalin suuri ennakkosuosikki. Ori on voittanut yhdeksän kertaa putkeen, ja edellinen tappio on yli vuoden takaa. Derbyn voittaja palkitaan 68 530 eurolla.

Östersundin toinen makupala on Sven O Perssonin muistoajo, missä kohtaavat tämän hetken johtavat kylmäverititaanit Odd Herakles ja Månlykke A.M.

Toto86-peli starttaa kello 20.20.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Tommi Ala-Nikkola, Lauri Hyvönen ja Riku Niittynen. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen