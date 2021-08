Captain Corey toi hambovoiton kuningas-Åkelle sekä suomalaisille osamistajilleen Petri Salmelalle ja Kenneth Liljamaalle

Ville Toivonen

"Kung-Åke" Svanstedt ohjasti ja valmensi hambovoiton Captain Coreylla ruotsalaisten ja suomalaistenkin omistajien riemuksi.

Jos oli juhlan aihetta Torniojoen itäpuolella, oli sitä Åke Svanstedtin New Jerseyn valmennustalleillakin, sillä Captain Coreyn ohella "vihreän miehen" talliin tuli myös hambon kolmonen ja nelonenkin kolmella mukaan päässeellä finalistilla.

Captain Coreyn voitto ei tullut tuurilla, sillä 500000 dollarin ja äärettömän kunnian saavuttamiseen tarvittiin Captain Coreylta (Googoo Gaagaa) lähes epäinhimmillinen venyminen. Voittoaika 09,0 ei kerro kaikkea, sillä numerolla 10 startannut Cuatro De Julio avasi myös kovaa, mutta aiemmin Svanstedtilla työskennellyt Lucas Wallin ei päässyt pujahtamaan sisäradalle, ja ori jäi keulan Captain Coreyn rinnalle riehumaan. Seurauksena oli järkyttävän kova alkuvauhti. Kun tähän lisää, että Meadowlandsin lauantain tuulisessa säässä keulahevoset eivät juurikaan jaksaneet, oli voitto Captain Coreylta hurja voimannäyttö.

"Kunnonajoitus osui nyt nappiin", Svanstedt myönsi voittajahaastattelussa, sillä startti oli Captain Coreyn kolmevuotiskauden vasta viides startti.

"Viikon väli karsinnasta finaaliin osui nyt juuri nappiin. Olin huolissani toki, alun jälkeen ja koska keulahevoset eivät olleet jaksaneet muutenkaan. Kuinka ori jaksaisi? Mutta Corey taisteli mahtavasti. Todella kova hevonen!"

Valmentajan Svanstedtin, aiemmin hambon Perfect Spiritillä (Andover Hall) Kung-Åken kanssa voittaneen SRF Stablen, Knutsson Trottingin ja Midnight Sun Partnersin ori on nyt arvossaan siitosoriina, sillä se edustaa erisukuista vaihtoehtoa amerikkalaiskasvattajille. Ori saanee näin vahvan mahdollisuuden näyttää kykynsä myös periyttäjänä. Midnight Sun Partners pitää sisällään Salmelan ja Liljamaan lisäksi pohjoisruotsalaisen Robert Lindströmin, joten pääosa omistajista on ruotsalaistaustaisia.

The Meadowlandsin superviikonlopun suuri huomio kiinnittyi tietenkin massiivisesti hamboon, mutta viikonloppu sisälsi jälleen paljon muutakin. Se on varsinainen amerikkalaisen kärryurheilun katselmus.

Mielenkiintoista oli mm. mistä isäoreista eri ikäluokkien suuret voittajat tällä kertaa olivat ja kuinka monenlaisia ennätyksiä Meadowlandsissa juostiin. Perjantaina otettiin jo varaslähtö, ja hambon finaalin varahevoseksi jäänyt osittain suomalaisomistuksessa kilpaileva In Range (Bar Hopping) nappasi edellisillan Muscle Hillin lähdöstä 25000 taalaa kilometriajalla 09,5. Tim Tetrick ohjasti AMG Stable Oy:n eli Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin osaomistamaa oritta. Valmentaja on Marcus Melander.

Lauantain isoja juttuja olivat Hambletonianin ja hambo Oaksin ohella kaksivuotiaiden isot lähdöt. Ne menivät tammojen puolella eli Jim Doherty Memorialissa Venerablelle (Walner) ja oriiden Peter Haughton Memorialissa nyt viiden kisan jälkeen tappiottomalle King Of The Northille (Walner) eli kyseisen Walnerin (Chapter Seven) marssi siitosorimarkkinoille ei olisi voinut olla parempi. Kyseessä on siis Esa Lahtisen kasvattaman Walnerin ensimmäinen ikäluokka, jossa on Pohjois-Amerikassa 93 jälkeläistä.

Venerablen ravaama 09,6 on Doherty Memorialin ennätys, ja Dave Millerin ohjastama Richard Nifty Normanin valmentama tamma meni selvästi kovempaa kuin King Of The North (10,7) oriiden puolella.

Venerablen tulos oli hurja, kun huomioidaan, että Oaksin vuotta vanhempi voittaja Bella Bellini (Bar Hopping) meni 09,7. Oaks oli toki taktiikkajuoksu. Lopun Bella Bellini tuli lopun lentämällä Uusi-Seelannin lahjan Pohjois-Amerikan kärryurheilulle, Dexter Dunnin, lähinnä tyylitellessä viimeisellä varttimaililla. Myös Bella Bellini tulee Richard Nifty Normanin valmennustallista eli Norman osasi laittaa tammat iskuun tärkeällä hetkellä tällä kaudella.

Peitsareiden puolella suuret setelit (138075 dollaria) menivät Cane Pacessa Rockyroad Hanoverin (Captaintreacherous) taustavoimille. Dexter Dunn ohjasti Tony Alagnan valmennettavaa, joka noteerasi kilometriajan 06,7.

