Päivän ravit: Jatkuuko Palmroosien tammojen voittoparaati Vermossa? Timo Nurmoksen treenattavat suuressa roolissa Solvallassa

Keskiviikko on Suomen ja Ruotsin pääratojen Vermon ja Solvallan ilta. Vermon vetonaula on tasokas Tammatähti.

Terhi Piispa-Helisten

Dimitri Palmroosin treenaama verraton vauhtimylly Lady Luck on voittanut jokaisen kauden neljästä kisastaan näyttävästi. Ennätys on kohentunut tänä vuonna lukemiin 10,6. Keskiviikkona tehtävä tiukkenee, kun vastassa ovat Staro Miami ynnä muut kipakat kilpasiskot.

Vermon Toto65-illan päätöskohteessa, Tammatähdessä, pistää tammojen Euroopan mestaruusmittelöön tähtäävä Staro Miami Palmroosien murskaavaa työtä tehneen parivaljakon Lady Luck – Pippi Roc osaamisen totiseen testiin. Tauolta tuleva Stoneisle Ocean on mielenkiintoinen seurattava, samoin huippuvireensä löytänyt Her Royal Highness. Tammatähden voittaja saa kutsun Forssassa 17. ja 18. syyskuuta ravattavaan Tammavaltikkaan.

Omassa koitoksessaan tarjoavat huippuluokan raviurheilua paussilta palaava Amazing Warrior, viimekertaisen epäonnistumisen jälkeen takaisin parrasvaloihin mielivä My Sweden ja Suur-Hollola-ajon vitonen BWT Caesar.

Salamakypärät-kilpasarja on edennyt seitsemänteen osalähtöön. Kaiken kaikkiaan turneessa on 12 etappia. Kisaa johtavalla Patri Filatoffilla on illan kolmantena koitoksena ajettavassa osakisassa oivallinen menestymissauma, kun nuorukainen ottaa käsiinsä Meet Me in Shaden ohjat. Suosikin paineet ovat kuitenkin kilpasarjassa kolmantena olevan Vilja Kivisen ohjastamalla Caviar Creationilla.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Suomen lahjoihin Ruotsin raviurheilulle kuuluva Timo Nurmos on Solvallan 86-illan suuri nimi, sillä hän marssittaa viivalle peräti yhdeksän iskukykyistä suojattiaan. Joukkueen ankkurina toimii nelivuotislähdössä kiitävä Boston Wise L.

Illan avainohjastaja on Örjan Kihlström, jolla on Toto86-kohteissa käsissään peräti viisi ennakkosuosikkia.

Mika Forssin valttikortti Solvallan keskiviikkoiltaan on Alessandro Gocciadoron keltaiseen armeijaan kuuluva nelivuotias tammatykki Brezza du Kras, joka puhkaisi kesäkuussa kymppirajan.

Solvallan Toto86-kierroksella on liki 539 000 euron jackpot.

Toto86-peli starttaa kello 20.20.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Anssi Nurminen, Tapio Hoikka ja Toni Sarkama. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen