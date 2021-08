MT Hevosten jaksossa Tanja Goman-Nieminen

Jukka Heiskala

Edwina Orden ja varsa Elsas Rubeus.

MT Hevoset -ohjelmassa tutustutaan sunnuntaina Tanja Goman-Niemiseen, joka valmentaa ravihevosia harrastuksenaan. Hänellä on tallissaan hyviä 2- ja 3-vuotiaita varsoja.

3-vuotiaista Tammahambon voitaja MAS For You on kerännyt reilun 30 000 euron voittosumman. Pixie Dust puolestaan oli viime vuonna toinen tammojen kasvattajakruunussa ja on tienannut jo 20 000 euroa.

ME-tamma Edwina Orden on Goman-Niemisellä emätammana. Ohjelmassa nähdään myös sen kesävarsa Elsas Rubeus.

"Siviiliammattinaan" Goman-Nieminen työskentelee kaupan lihatiskillä. Työ ja harrastaminen nivoutuvat aikatauluiltaan hyvin yhteen.

