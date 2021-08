Päivän ravit: Olli Koivunen kolkuttaa tuhannen voiton kerhon ovella – Jägersrossa timanttinen derbykarsintailta

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Olli Koivusen 996 voiton saagaan kuuluu Harper Hanover -lähdön täysosuma Timo Nurmoksen treenaamalla Eeliksellä. Koivunen on astumassa Suomen ravihistorian kolmanneksi nuorimpana jäsenenä tuhannen voiton klubiin.

Tiistai ja Teivo muodostavat jälleen tutun suoran parin. Kaksivuotiaiden matsissa loistaa uransa tyylipuhtaalla voitolla avannut Pekka Korven Corazon Combo. Vuotta vanhempien puolella kohtaavat Hambo-sankari Planbee ja jokaisen laukattoman kisansa nimiinsä vienyt Macy.

Suomenhevostammojen taistossa iskevät yhteen kuningatarkisan kaksinkertainen kakkonen Sävel-Taika sekä Seinäjoen kävijät R.R. Valssitar ja Sokru.

Yksi viikon jännitysmomenteista on se, koska 25-vuotias turkulaistaituri Olli Koivunen iskee itsensä tuhannen voiton kerhoon. Koivusen voittomäärä on maanantain jälkeen 996.

Koivunen tulee olemaan historian kolmanneksi nuorin tonniklubiin yltänyt suomalaisohjastaja. Myös Veijo Heiskanen ja Hannu Torvinen pääsivät 25-vuotiaina vastaavaan lukuun, mutta he olivat Koivusta joitakin kuukausia nuorempia.

Koivusella on Teivossa käsissään seitsemän ohjastettavaa.

Teivon Toto5-ilta käyntiin kello 18.

Jägersrosta on tiistaina tarjolla ruotsalaisen 4-vuotisikäluokan kutkuttava suurkatselmus, 12 lähtöä kattava derbykarsintakaruselli. Timo Nurmoksen tappioton Calgary Games on yksi Derbyn kuumimmista nimistä. Tammaderbyssä hakee finaalipaikkaa Isto Kuisman laittelema lahjakkuus Global Bring It On, mutta lähtöratatuuri oli heikoin mahdollinen.

Mukana on koko ikäluokan kärkikaarti. Yksi avainohjastajista on Rikard N Skoglund, ja hänestä voit lukea lisää täältä.

Illan pääpeli on Toto75.

Jägersron Toto75-kierros kello 20.30 alkaen.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-23.15.