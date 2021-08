Hannu-Pekka Korven luotsattava jälleen kiinni Derbyn finaalipaikassa - ”Pitkä matka on vielä sinne, mutta mahdollisuuksia on”

On harvinaista, että pienestä tallista tulee derbyfinalisti kahtena vuonna peräkkäin. Hannu-Pekka Korvella on kaikki mahdollisuudet tähän temppuun.

Anu Leppänen

Runsaan kymmenen hevosen laumaa valmentavan Hannu-Pekka Korven viimevuotinen derbyfinalisti oli Quickatore. Tällä kertaa paikkaa auringossa on tavoittelemassa Ava di Emelin.

Hannu-Pekka Korven valmennettavista Quickatore lunasti viime vuonna karsintansa kakkosena paikan Suuren Suomalaisen Derbyn loppukisasta. Finaalissa ori sijoittui kunniakkaasti viidenneksi.

Itsenäisenä valmentajana ja yrittäjänä vasta viime vuosina aloittaneella Korvella on myös tällä kertaa oivallinen sauma saada suojattinsa finaaliin. Nopea Ava di Emelin kiihdyttää omaan alkueräänsä otolliselta ykkösradalta.

”Siinä on kolmosella (Lara Luca) aggressiivinen ohjastaja, joka varmasti haluaa johtoon. Katsotaan, kuinka kiihdytyksessä käy. Jyväskylässä Ava di Emelin pystyi pitämään Lara Lucan ulkopuolella, mutta nyt on uusi päivä. Hannulle (Torvinen) annan ohjeet, että keulasta saa ajaa, jos haluaa”, Hannu-Pekka Korpi sanoo.

”Karsintavoittoa on lähdettävä tavoittelemaan. Jos olet toinen karsinnassa, niin finaaliin saat niin heikon lähtöradan, ettei sieltä ole mitään jakoa. Olisihan se upeaa päästä toista kertaa peräkkäin loppukisaan. Pitkä matka on vielä sinne, mutta mahdollisuuksia on.”

Karsintavoittajat valitsevat ensin Derbyn finaaliin lähtöradat arvotussa järjestyksessä. Sitten on kakkosten vuoro samalla systeemillä. Alkueristä menee kaksi parasta loppukisaan. Ratavalintatilaisuus pidetään Vermossa karsintaravien jälkeen, noin kello 21.30.

Vermon alueelle on luvattu keskiviikkoillaksi rankkaa sadetta. Tämä vetää Korven mielen matalaksi.

”Kurakeli olisi kyllä Ava di Emelinille selkeä miinus.”

Korven toinen valttikortti Vermon iltaan on Toto65-päätöksessä kisaava tuore Riihimäki Grand Prix'n sankari My Sweden. Ruuna yllätti sisäradalta matkaan iskeneen suursuosikki Skyfall Shinen kiihdytyksessä, ja My Sweden hallitsi tapahtumia tämän jälkeen vuorenvarmoin ottein.

”Arvasin, että keulaan on pieni sauma, kun ykkönen ei ole Riihimäellä helpoin paikka kiihdyttää. Voitto maistui kyllä todella, todella hyvälle”, Korpi iloitsee.

Keskiviikon koitokseen My Sweden sai tukalan kasiradan. Tiheä starttirytmi sopii ruunalle.

”Joo, sopii, jos se vain pysyy rauhallisena. Heinäkuun alussa ajettiin samanlaisella starttivälillä, ja silloin se voitti myös sen jälkimmäisen kisan”, Korpi valaisee.

”Seinäjoella ja Vermossa ruuna kävi jostain syystä aivan liian kuumana. Vermossa se oli vielä lämmityksessä lunki, mutta kiehahti sitten jo pruuviin. Riksuun ei muutettu mitään isoja asioita. Korvia tukittiin, ja lisäksi lähestyin lähtöautoa eri tavalla. En ottanut pitkää lähestymistä, vaan menin auton taakse viime tingassa. Pruuvit ajoin Hannun hevosen (Skyfall Shine) takana, ja se piti My Swedenin maltillisena.”