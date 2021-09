Roni Paldan huusi hyväluokkaisen varsan nettihuutokaupasta ja jännittää Ruotsin Derbyä - ”Voi tamman ja varsan arvo nousta aika lailla, mikäli Mika Forssin ajovärit keikkuvat kärjessä maaliin saavuttaessa”

Roni Paldan hankki nuoren Bed of Flowersin ASVT:n tiistaina päättyneestä huutokaupasta. Ruotsin derbyviikonloppua hän seuraa jännittyneenä, sillä ”ojassa” on hänen oma tammansa ja varsansa.

Ville Toivonen

Roni Paldanilla on treenissään voittopuolisesti varsoja. Tallin vahvuuteen liittyy näinä päivinä uusi nuori, Bed of Flowers.

Ruotsissa sekä Suomessa valmennustoimintaa pyörittävä Roni Paldan on aktiivinen toimija huutokaupoissa. Hänen viimeisin hankintansa on tiistai-iltana ASVT:n internethuutokaupasta ostettu kolmevuotias tamma Bed of Flowers.

Mattias Djusen valmennuksessa tähän asti kilpaillut Raja Mirchin tytär on tienannut reilut 150 000 kruunua ja juossut 13-ennätyksen täydeltä matkalta.

” Hinta oli kohdillaan kolmevuotiaasta hyväsukuisesta tammasta. Nikkisen Olavi tulee omistajaksi, tamman pitäisi saapua huomenna. Jos kaikki on kunnossa, ajetaan seuraavaksi Oaks-karsinnoissa. Ollin hevoset ovat toki aina kaupan, ja omistaja voi vaihtua nopeastikin”, nauraa Roni Paldan 81 000 kruunua maksaneesta Bed of Flowersista.



Paldanilla on tällä hetkellä lähemmäs parikymmentä hevosta valmennuksessaan Sisyfosin tilalla Arlanda läheisyydessä. Suurin osa valmennettavista on varsoja. Suomessa on pääasiassa siitostammoja.

” Olen tarkoituksella satsannut nuoriin hevosiin. Niiden lähdöissä on tarjolla kuitenkin parhaimmat palkintorahat. Yearling Salesista parisen viikkoa sitten huusin kaksi varsaa, joista Tactical Landingista olevasta Norma Jean Bokosta on tarkoitus tehdä kimppavarsa”, Paldan kertoo.



Muutaman viikon kuluttua Paldanin on tarkoitus käydä ruotsalaiseen ammattivalmentajalisenssiin vaadittava koulutus. Tänä vuonna treenarina hyvin menestyneellä Paldanilla on oiva mahdollisuus markkinoida toimintaansa Jägersron V75-kierroksella. Kuudennessa kohteessa starttaava Greta Sisu on tehnyt viime starteissaan hienot esitykset kovia vastustajia vastaan.

” Vähän paremmalla juoksunkululla olisimme voineet olla jopa korkeammalla ainakin viimeksi Solvallassa. Pitempi kuljetusmatka hieman askarruttaa. Halmstadissa tamma oli heinäkuun alussa selkeästi huonompi, ja sinnekin oli pitempi matka. Ilman etukenkiä ja tavallisilla kärryillä on tarkoitus ajaa Jägersrossa. Mikäli tamma on samanlainen kuin viimeksi, pitää sen olla mukana kärkikamppailussa”, kertoo Paldan Mika Forssin ajaman Greta Sisun mahdollisuuksista.



Greta Sisun juoksu ei ole ainoa asia, mihin Paldan kiinnittää erityishuomiota Jägersron derbyviikonlopussa. Hän omistaa Timo Nurmoksen valmentaman Henry Flyer Sisun (i. Bold Eagle) emän Marque Bluestonen (i. Windsong’s Legacy). Henry Flyer Sisu kuuluu Ruotsin Derbyn ennakkosuosikeihin.