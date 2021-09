Päivän ravit: Derbyfinalistin pikkusisko ja muut mielenkiintoiset aloittelijat Lahdessa – Bodenissa suomalaisille suotuisa Mäster Gustafs Pokal

Terhi Piispa-Helisten

Pekka Ruuthin tähti Effronte Photo hakee Lahden lämminveristen ykkössarjassa koko matkan johtoa Jukka Torvisen ohjastamana. Ruunan edellinen ykkönen on nimenomaan Jokimaalta. Se tuli pari kuukautta takaperin Suur-Hollola-viikonloppuna.

Lahden alkuillassa seurataan mielenkiintoisten lämminverivarsojen menoa. Ensimmäinen lähtö on kolmevuotiaiden Nuorten Sarja, ja katseet kohdistuvat tappiottoman suurlahjakkuuden Road to Hillin pikkusisko Father's Eyesiin. Sen emä Lexi Tree on Kentucky Futurity-voittaja ja siitosori Trade Balancen sisko.

Toisessa lähdössä kilvoittelevat kaksivuotiaat. Viivalla ovat uriensa avauksissa kyvykkyttä esittäneet Trailblazer ja Noren Luxi sekä debyyttinsä tekevä derbyfinalisti Ava di Emelinin pikkusisko Ava di Alessia.

Kolmas koitos on jälleen Nuorten Sarja, ja siinä kantaa suosikin manttelia viimeksi onnistunut Quick No Trouble.

Toto5-avauksessa iskevät luultavasti sekä alussa että lopussa tulisesti yhteen Effronte Photo ja Captain Morgan.

Kakkossarjassa on Toto75-voittaja Adanna joutunut takariviin, ja salama-avaaja Leemark's Ghost hakee sisäradan paikaltaan koko matkan kontrollia.

Lahden Toto5-ilta starttaa kello 18.

Super Days 86-kierrokset tulivat eilen päätökseensä, ja tänään palataan Toto64-arkeen. Rivi ravataan Bodenissa. Illan teemana on Mäster Gustafs Pokal. Karsinnat ravataan kierroksen kärkeen, ja liki kymppitonnin ykköspalkinnolla kisattava finaali lasketaan illan päätteeksi.

Mäster Gustafs Pokal on ollut vuosien varrella varsinainen suomalaiskisa. Viime vuonna voittoa juhlittiin Just a Flirtin leirissä.

Myös tällä kertaa viivalla on vankka sinivalkoedustus. Suomessa valmentautuvista parhaat saumat lienevät Iida Lanton laittelemalla Aristonilla. Kisan hahmo on Petri Salmela, jonka käsistä tulevat toisen alkuerän jättisuosikki Leave Your Sox On sekä ensimmäisen karsinnan iskukykyinen M.T.Oberon.

Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.45.