Vahvaa nousua tekevä Tanskan tämänvuotinen derbyfinalisti ostettiin Suomeen – ”Täytin viime torstaina 59 vuotta, ja hankin itselleni Ferrarin lahjaksi”

Ferrari Bork lämmittelemässä 13. elokuuta Morten Friisin ohjastamana ennen Tanskan derbykarsintaa. Ruuna selvitti tiensä finaaliin vahvan juoksun jälkeen.

Talli Onnenpekka solmi nousevasta tanskalaisnimestä Ferrari Borkista kaupat viime viikolla. Kyseessä on tämänsyksyinen Tanskan derbyfinalisti.

Kovia ikäluokkalähtöjä kiertänyt S.J.'s Caviarin poika on kilpaillut urallaan 31 kertaa. Voittoja ja kakkosia on kumpaakin sorttia tilillä kolme kappaletta. Kolmossijoja on plakkarissa neljä. Ruunan voittosumma on lähes 19 000 euroa.

”Täytin viime torstaina 59 vuotta, ja hankin itselleni Ferrarin lahjaksi. Tässä Ferrarissa on tosin vain yksi hevosvoima”, nauraa omistajatallin edustaja Pekka Savolainen.

Osakasvattajansa ja -omistajansa Villy Christensenin valmentama Ferrari Bork on tehnyt nousujohteista työtä, vaikka vuoden voittosarake on vielä nollilla. Ruuna selvisi Tanskan Derbyn finaaliin vahvan kirin voimin karsintansa kakkosena. Elokuussa käydyssä loppukisassa Ferrari Bork oli loppusuoran alussa sisäradalla jumissa, ja metrejä sekä sijoituksia meni. Maaliin Morten Friisin ohjastettava saapui kuudentena. Tulos oli huippuluokkaa 14,6a/3000m. Voiton vei tappioton sensaatio Festival of Speed.

Derby-finaalin jälkeen Ferrari Bork on kilpaillut kerran, ja 16. syyskuuta Billundista tuloksena oli kunniakas kakkossija ajalla 15,0akp.

”Raunion Tapanin kautta hevonen löytyi. Olen katsonut nuo ruunan tuoreimmat startit, ja se viehätti, kun Ferrari tulee niin sanotusti päätyyn asti. Varsinkin tuo Derbyn karsintajuoksu oli vahva. Viimeisin kisa osoitti sen, että ruuna osaa lähteäkin kovaa. Se on mennyt pitkää matkaa ja selvittänyt tanskalaisilla 800 metrin radoilla tiukat kaarteetkin. Voittosummansa puolesta Ferrari pääsee aloittamaan Suomessa ihan sopivista lähdöistä”, Savolainen sanoo.

Hän jatkaa, että jos kaikki sujuu nuottien mukaan, Ferrari Bork saapuu uuteen kotimaahansa perjantaina.

”Ruuna tulee tänne Pakarisen Arin kyydillä. Ferrari menee ensin Ruotsiin ja lähtee sieltä sitten kriteriumhevosten kanssa kohti Suomea.”

Alkuperäisen Talli Onnenpekan muodostivat Savolainen, Ilkka Korpi, Onni Forssell ja Risto Liinakoski. Nykyisin porukassa ovat mukana Savolainen, hänen avopuolisonsa Rea Leppälä ja Liinakoski.

”Tallin nimeen olisi voinut lisätä epä-etuliitteen. Meillä oli omistuksessa kolmevuotiaana uransa lupaavasti avannut Ikaros Jam, mutta se loukkasi tarhassa takajalkansa pahoin. Viimeisin ravurimme oli Lähdekorven Karin kautta hommattu Wild Card. Se oli mukava ja kiltti hevonen, mutta taistelutahtoa olisi saanut olla enemmän. Ruuna oli meillä kolme ja puoli vuotta, ja Wild Card juoksi viimeisen starttinsa Vermossa elokuussa. Matkana oli kolme kilometriä. Kahden kierroksen jälkeen ruuna ajatteli, että kuski voisi juosta loppumatkan itse”, Savolainen lausuu.

Kun sukunimi on Savolainen, sillä on ravipiireissä komea kaiku.

”Kyllä, Pentti ja Antti Savolainen ovat setiäni. Isäni Jouko oli myös innokas ravimies. Itse ostin ensimmäisen hevoseni 15-vuotiaana V5-voittorahoilla. Siinä kävi niin kuin usein käy, että se ensimmäinen hevonen antaa lajista liian valoisan kuvan. Top Right menestyi mukavasti ja tienasi 40 000 markkaa”, Savolainen muistelee.

”Mulla oli vielä 1990-luvun alussa omistuksessani eräs isäni kasvatti, mutta sitten tuli sellainen parinkymmenen vuoden tauko. Seurasin kyllä raveja ja veljeni Karin edesottamuksia. Kymmenisen vuotta sitten tein paluun lajin pariin. Karin ja hänen vaimonsa Ninan pitämä Leppäahon hevostila sijaitsee naapurissa, ja sinne on matkaa vain 150 metriä. Ferrari Bork tulee asumaan siellä, ja me itse treenaamme ruunaa avopuolisoni kanssa.”

Vaikka Wild Card ei suuriin mainetekoihin yltänytkään, ruuna toimi oivallisena opetusmestarina.

”Sen kanssa pääsimme päivittämään omaa osaamistamme. Kyseessä oli oikein opettavainen jakso”, Savolainen kertoo.

Ferrari Borkin annetaan kotiutua uuteen ympäristöönsä rauhassa, ja ruunalla aloitetaan kilpaileminen Suomessa, jahka sopeutuminen on edennyt ja omistajavaihdokseen liittyvät byrokraattiset kiemurat ovat selvillä. Ruunan tuleva ohjastaja on jo päätetty.

”Salmisen Riku tuli Wild Cardin kengittäjäksi, ja hän ajoi ruunan kolme viimeistä kisaa. Rikun kanssa oli puhetta, että hän ottaisi myös Ferrarin ohjat käsiinsä. Riku on nuori ja taitava mies, pedantti kengittäjä. Kaikki kunnia ammattikuskeille, mutta miten he voisivatkaan ehtiä perehtymään jokaiseen ajokkiinsa, kun he ohjastavat liki kaikissa lähdöissä. Riku saattaa rutiinin puutteessa vielä hävitä kokeneemmille kuskeille, mutta kun hänellä ei välttämättä ole muita ajettavia raveissa, niin syventyminen on seikkaperäistä. Nuorille täytyy antaa mahdollisuus”, Savolainen summaa.

Vaikka vakuutusalalla elämäntyönsä tehnyt Savolainen ei olekaan päässyt paistattelemaan omistamiensa ravurien kanssa parrasvaloissa, voittajakehien hienot hiekat ovat tulleet hänelle tutuiksi.

”Teimme Tapiolan aikana tiivistä yhteistyötä Hippoksen ja raviratojen kanssa. Silloin meni puolet viikonlopuista isoissa raveissa meidän nimikkolähtöjen voittajia palkitessa. Seremoniakehässä oli kiva nauttia iloisten ihmisten kanssa tunnelmasta. Nykyinen työnantajani on Lähitapiola, joka muodostui kun Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyivät. Aloitin vakuutusalalla 4. kesäkuuta 1984 eli takana on 37-vuotinen ura. Siinä alkaa jo uutuudenviehätys karista”, Savolainen hymyilee.