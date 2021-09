Team Kallellaan joutui luopumaan aarteestaan Koivikon Kallesta – ”Elämäni hevonen”, sanoo valmentaja Porokka

Terhi Piispa-Helisten

Koivikon Kalle osoitti nopeutensa jo nuorena. Se juoksi kaksi Suomen ennätystä ja voitti sekä Kriteriumin että Derbyn.

Yksi harvinaisen tuplan eli Kriteriumin ja Keskisuomalainen Derbyn voittaja Koivikon Kalle jouduttiin lopettamaan perjantaina. Kaksinkertaisen Suomen ennätysorin kohtaloksi koitui vammakierre, joka alkoi jo vuonna 2017.

”Kyynärnivel ja polvet olivat Koivikon Kallen ongelmakohtia. Jänteistä ja hankositeistä ori oli koko uransa terve”, kertoo valmentaja Markus Porokka.

Erkki ja Tuomo Lapin kasvattama ja kimppatallin Team Kallellaan omistama ori keräsi uransa 80 startissa liki 140 000 euron ansiot ja 14 voittoa. Ennätyksensä 22,2a se juoksi 5-vuotiaana.

Ori juoksi uransa kaikki kilpailut Markus ja Jenni Porokan valmennuksesta käsin. Vuosien 2013–2014 ikäluokkakisojen jälkeen Koivikon Kalle paini vaikeuksien kanssa, ja ori pääsi kilpailemaan katkonaisesti. Tänä vuonna se kisasi vain kolme kertaa.

”Vaikken omistanut Koivikon Kallesta osuutta, oli se kuitenkin elämäni hevonen. Vieläkin menevät kylmät väreet muistelessani derbyvoittoa vuodelta 2014”, toteaa valmentaja tunteikkaana.

Lopettamispäätös tehtiin yhteistuumin Koivikon Kallen omistajakimpan ja valmentajan kesken.

”Mielelläni olisimme pitäneet sen pitohevosena. Energisenä sille ei kuitenkaan sopinut jouten olo. Se alkoi jo nyt vahtimaan muita oreja. Ikävä päätös, mutta pitää ajatella kaikkien osapuolten turvallisuutta."

12-vuotias Koivikon Kalle toimi siitoksessakin, mutta orilla on vain kymmenen jälkeläistä. Markus Porokolla on kolme näistä valmennuksessaan. Viisivuotias Hissun Kalle on valmentajansa mukaan lahjakas.

”Kallen jälkeläiset ovat olleet sellaisia huonon tuurin hevosia. Yritämme Hissun Kallen kanssa radoille, se on kyvykkään oloinen."

Koivikon Kallen suku tulee jatkumaan Porokoiden tilalla. Kolmevuotias Koivikon Kallesta oleva Lento-Kaarina on Porokoiden kotikasvatti.

”Mukavaa, että saatiin yksi tammavarsa Koivikon Kallesta. Kilpaillaan ensin Lento-Kaarinalla. Sen jälkeen sillä on paikka siitostammana meillä.”