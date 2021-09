Runsaasti suomalaisostoksia Ruotsin Kriterium-huutokaupasta – keskihinta nousi mutta mediaanihinta laski

Anu Leppänen

Tamara Skutnabb tekee yhteistyötä Timo Hulkkosen kanssa ja huusi tämän Jalohepo Oy:lle kaksi varsaa.

Ruotsissa oli myynnissä yli 300 varsaa perinteisessä Kriterium-huutokaupassa. Kolmepäiväinen huutokauppa järjestettiin viime vuoden tapaan ainoastaan digitaalisesti. Huutokaupan tunnusluvut olivat kaksijakoiset.

Huutokaupassa myyntiin tarjotuista 270 varsasta myytiin lopulta 220 varsaa. Joka oli viisi prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2020. Keskihinnaksi muodostui lämminverivarsojen osalta kaikkien aikojen korkein 115 977 SEK eli 11 404 euroa. Edellisvuonna vastaava luku oli 109 934 SEK (10 810 euroa).

Mediaanihinta sen sijaan laski lämminverivarsojen osalta 90 000 kruunusta (8 850 eurosta) 75 000:en (7 375) .

Vastikään ruotsalaisen ammattivalmentajalisenssin saanut Tamara Skutnabb huusi kaksi orivarsaa 460 000 kruunulla (45 233 eurolla). Varsat menevät Tamaran yhteistyökumppanille Timo Hulkkoselle.

”Timo antoi meille listan varsoista, jotka kävimme läpi isäni kanssa. Oikein mielenkiintoisia varsoja. Ne lähtevät Suomeen, ja toivotaan, että ne voisivat muutaman vuoden kuluttua tulla tänne kilpailemaan”, kertoo Tamara Skutnabb.

Suomalaisostajista eniten varsoja huusi Roni Paldan. Pian ruotsalaisen ammattivalmentajalisenssin saava Paldan huusi neljä varsaa Paldan Stable Oy:lle.

Tiedossa olevat suomalaisostokset Kriterium-huutokaupasta

Mikko Aho:

Nr 277, o Chess (Carat Williams – Loveme or Leaveme, Muscles Yankee), 80 000 SEK

East & West Distribution Oy:

Nr 192, o Bottnas Kaiser (S.J.’s Caviar – Staro Family, Supergill), 80 000 SEK

Jalohepo Oy (Tamara Skutnabb huusi):

Nr 109, o Giant Brodde (Maharajah – Global Affair, Broadway Hall), 250 000 SEK

Nr 209, o Klingon King (Nuncio – Foxy Face, Joke Face), 210 000 SEK

Marjo Lindström:

Nr 117, t Fanny Avenue (Andover Hall – Staro Ambush, Muscles Yankee), 100 000 SEK

Timo Nurmos:

Nr 113, t Jobiline Ridge (Readly Express – Alandias da Vici, Orlando Vici), 110 000 SEK

Nr 116, o Pommery (Orlando Vici – Amber Fire Hanover, Cantab Hall), 80 000 SEK

Nr 140, t Diva Lane (Readly Express – Bright Lane, Pastor Stephen), 150 000 SEK

Roni Paldan:

Nr 56, t Deux Pernod (Brilliantissime – Solberg, Anderberg), 70 000 SEK

Nr 152, t Sirene d’Inverne (Brillantissime – Corazon Amok, Kesaco Phedo), 50 000 SEK

Nr 251, t Masters Asta (Tobin Kronos – Hankupanky Joygirl, Going Kronos), 40 000 SEK

Nr 292, t Fireworks (Lavec Kronos – Midnight Avenue, Ganymede), 30 000 SEK

Nina Pettersson-Perklen:

Nr 93, o Baron Dana (Executive Caviar – Wheel Well, Scarlet Knight), 30 000 SEK

Samu Sundqvist:

Nr 283, t Bravo Annie (Panne de Moteur – Mamma, Donato Hanover), 40 000 SEK

Tixi In Car Oy:

Nr 61, 0 Top Score (Love You – Stay With Us, Andover Hall), 100 000 SEK

Nr 300, o Husar Ima (Trixton – Morguns Sweetheart, Lindy Lane), 160 000 SEK