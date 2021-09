Voitokas tulevaisuuden tammanimi Vuaran Suvetar pieneen maalaistalliin - ”Tämä on mielettömän hieno tilaisuus”

Terhi Piispa-Helisten

Vuaran Suvetar ravasi syksyllä 2020 voitosta voittoon Teemu Okkolinin valmennuksessa ja ohjastuksessa. Tamma nakutteli tuolloin kahden kuukauden ajanjaksolla peräti kuusi ykkössijaa. Niistä neljä tuli Vermosta. Kauden 2020 kokonaisvoittosaalis nousi seitsemään.

Täyden matkan molemmilla lähetystavoilla 26,6-vauhdilla läpi viilettänyt Vuaran Suvetar on siirtynyt Teemu Okkolinin treenistä Mari Bycklingille. Sörkän Sällin tytär on voittanut uransa 28:sta kisastaan kahdeksan. Tamman tienestit ovat runsaat 22 000 euroa.

Vuokkotallin omistama Vuaran Suvetar nousi otsikoihin viime kaudella, kun se ravasi peräti seitsemän voittoa. Tänä vuonna täysosumien tahti on harventunut, kun Vuaran Suvetar on osunut yhdeksästä yrittämästä kerran naulan kantaan. Tamman tuorein startti on syyskuun puolivälistä Vermosta.

”Vuaran Suvetar muutti tänne pieneen maalaistalliin Lapinjärven Kimonkylään viime viikolla. Omistussuhteissa ei tapahtunut muutoksia. Tamma vaikuttaa yllättävän mukavalta, vireähän se on. Hevosessa on hoidettavaa, ja muutama kuukausi menee ennen kuin starttiin päästään. Ratsastellaan pitkiä lenkkejä ja mennään viikko kerrallaan eteenpäin”, Mari Byckling sanoo.

”Hokkikelithän hänelle sopivat, se on nähty. Todella mielenkiintoinen projekti on kyseessä. Tämä on mielettömän hieno tilaisuus. Kyseessä on lahjakas tamma, ja uskon, että Vuaran Suvetar nousee takaisin sinne otsikoihin.”

Viime kauden otteet osoittivat sen, että Vuaran Suvettarella ei ole mittava matka tammahuipullekaan, jos palaset ovat paikoillaan.

”Mitään pidemmän tähtäimen suunnitelmia ei ole omistajien kanssa tehty. Hevosen ehdoilla edetään. Toivotaan, että seppeleestä päästään jonain päivänä kamppailemaan. Kyseessä on vielä nuori tamma”, Byckling sanoo 7-vuotiaasta Vuaran Suvettaresta.

Nelikymppinen Byckling kertoo olleensa kolmevuotiaasta asti tekemisissä hevosten kanssa. Häneltä löytyy monipuolista hevosalan kokemusta, vaikka vastuuvalmentajana hän onkin tuore nimi.

”12-vuotiaana kuljin Kouvolan raviradalla hoitelemassa ravureita. Olen touhunnut muiden omistamien hevosten kanssa ja valmentanut toisten nimissä, varsinkin suomenhevosia. Oman tallin sain tähän tontille seitsemän vuotta sitten. Ensimmäinen treenattava täällä Kimonkylässä oli Kilmeri, joka menikin meiltä ennätyksensä. Tallissa on Vuaran Suvettaren ohella varsoja ja Make Me Rich, joka ei ole vielä täyttänyt nimensä mukaista toivetta. Make Me Richillä aletaan keskittyä montéen”, Byckling kertoo.

”Ratsastustaustaakin minulta löytyy. Olen ollut töissä Kotkan ratsastustallilla, ja minulla on ollut omistuksessa muutamia ratsuja, mutta niillä ei ole kilpailtu. Nyt on tarkoitus alkaa luoda uutta uraa harrastajaravivalmentajana, ja pyritään pärjäämään mahdollisimman hyvin.”