Arto Hammarin tallissa uutta sekä hevosissa että paikoissa

Ville Toivonen

Arto Hammaria ei haittaa katsoa raveja välillä aidan vierestäkin. Hammarilla on uusia hevosia tallissaan ja uudet kuviot valmennuspaikkojen suhteenkin.

Tämän viikon starttihevosissa Hammar näkee yllätyssaumoja. Talliin on lyhyellä ajalla tullut monta uutta valmennettavaa - pääpaino nuorissa hevosissa. Hammar on kumppaninsa Taina Tuominiemen kanssa ostanut Suomusjärveltä uuden talliin ja siirtänyt toimintaa sinne.

"Hevoset ovat edelleen kahdessa paikassa, mutta nyt etäisyyttä on kilometri - aikaisemmin paljon enemmän", Hammar myhäilee.

"Tallin hevosissa on tapahtunut nuorennusleikkaus ihan tarkoituksella, ja nuoret suomenhevoset ovatkin mielenkiintoisia. Siinä melkein kaikkien nuorten emät esimerkiksi ovat menneet 24 tai lujempaa. Sitten tulivat nuo Tomi Wahlstenin lämminveriset, Raw Lex ja Raw Man, kun hänellä on liian kiire valjasfirman töissä, eikä ehtinyt treenata täysipainoisesti niitä. Niissä menee vielä aikaa, mutta ihan mielenkiintoisia hevosia kyllä."

"Karin Metsolalta tuli listoille kolme mielenkiintoista ravuria lisää, jotka hän oli ostanut, Vikun Toivo, Angela Rok ja Liinan Valssi. Karin on ollut tärkeä hyvin uskollinen hevosenomistaja meille jo pitkään - pitänyt meitä pystyssä."

"Paitsi uudet hevoset, myös erinomaiset olosuhteet innostavat. Uudessa paikassa on loistopaikat treenata vanhempia hevosia esimerkiksi mäkeen. Vanhassa tallissa siinä kilometrin päässä on taas varsoille hyvät paikat. Nuorista suomenhevosista on tehty kimppoja. Kyllä valmentaisin mielelläni lämminverisisäkin, mutta nyt niitä ei vain tahdo tulla."

Tuleeko viikon starteista menestystä?

"Omista ajokeistani pyhänä Forssassa tunnen aiemmasta vain Villimarin, joka on lupaava ja hyvin valmennettu (Mariministä tuttu Esa Heikkinen valmentaa), mutta joka tarvitsee vielä lisää rutiinia."

"Vermon hevosista keskiviikolta Häyrilän Herolla löytyi kaviopaise pyhänä ja osallistuminen on vielä pikkuisen epävarmaa. Jos se on mukana, on jännä nähdä, kuin Antti Teivainen pääsee sillä. Ruuna on muuten kyllä hyvässä vireessä ja kohdillaan, jos se on mukana. Unnan Tähti samassa lähdössä vaatii nappireissun, mutta tamma voisi sellaisella yllättää. Se pysyy rauhallisempana, kun Olli Koivunen ohjastaa. Minulle se koheltaa liikaa. Nuorempana piti usein ajaa itse, mutta nyt en ole mustasukkainen, vaikka joku muu ajaisikin. Koitetaan vain saada palaset kuskia myöten parhaiten kohdalleen."

Linkit Arto Hammarin valmennustallin uusien hevosten tietoihin:

Tamma Angela Rok, 6.

Ruuna Liinan Valssi, 2.

Ori Raw Lex, 5.

Ruuna Raw Man, 3.

Ruuna Vikun Toivo, 5.

Ori Wilikkala Aaron, 1.