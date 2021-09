Calgary Gamesille lentävä lähtö siitosuralle: täyteen varattu reilussa vuorokaudessa

Timo Nurmoksen ja tätä nykyä Menhammarin siittolan omistama nelivuotias Calgary Games sai uskomattoman lähdön siitosuralleen. Sunnuntaina Solvallassa ilmoitettin oriin aloittavan siitoksessa: nyt kirja on jo kiinni.

Adam Ström / Stall TZ

Calgary Games voitti Ruotsin Derbyn vakuuttavasti. Nyt ori on jo ehkä Pohjoismaiden kaikkien aikojen kysytyin siitosori.

Sunnuntain UET Grand Prixin karsintansa vaivattomasti voittanut Calgar Games (Readly Express) tulee olemaan Menhammarin siitosori kaudella 2022. Se ilmoitettiin Solvallassa, ja nyt ori on jo täyteen buukattu, vaikka mitään markkinointia ei ole hetinyt tapahtua. Ori ottaa vastaan Ruotsissa 150 tammaa ensi kauden aikana, eli se tuskin kilpailee keväällä esimerkiksi Elitloppetissa.

"Aivan uskomaton kiinnostus syntyi, en ole kokenut vastaavaa", kertoo Menhammarin siittolapäällikkö Roland Davidsson.

"Paikat menivät kuin kuumille kiville. Toki ulkomailla on vielä avoimia kysymyksiä. Kuinka monta tammaa se saa esimerkiksi Suomessa, jää nähtäväksi. Ja on muitakin maita, joissa on kysyntää. Suomessa asiaa hoitaa Kallelan oriasema ja Nivolan perhe."

Oriin varsamaksuksi on sovittu ensi kaudeksi 70000 kruunua (plus arvonlisävero moms.).

Timo Nurmos omistaa oriista edelleen puolet ja vastaa kilpailutuksesta.

"On ollut huimaa hommaa tämä siitosuran alku", Nurmoskin huokailee.

"Siitosuraan satsataan keväällä, siihen on nyt sitouduttu. Kuinka kilpailutus menee, jää nähtäväksi ja riippuu monista asioista. Kuitenkin tammanomistajayt ovat nyt prioriteetti, ja heitä pyritään palvelemaan niin hyvin kuin on mahdollista. Onneksi oriin sperma vaikuttaa aivan ensiluokkaiselta ja homma tuntuu muutenkin toimivan."

Tuleeko talvella esimerkiksi Pariisin reissua (Prix d'Amerique ym.) oriille?

"Se ei ole poissuljettua, mutta vaikea vastata vielä. Ranskan keskusjärjestön pomo Jean-Pierre Barjon, jolla on hevosia valmennuksessa minullakin, on kahteen otteeseen kutsunut oriin kilpailemaan. Tähdätään nyt ensin UET:n finaaliin ja sitten orinäyttelyyn loppusyksystä ja katsotaan sitten, mitä on edessä."