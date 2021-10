Voittokone Maestro Crowe palasi Petri Purolle - yhteistyö Johan Untersteinerin kanssa jatkuu

Antti Savolainen

Kuvan Master Crowe 09,8 on yksi Petri Puron monesta miljonäärikasvatista. Helmenä on tietysti Master Crowen veli Commander Crowe, 08,9, maailman paras ravuri vuoden 2010 tienoilla. Saman emälinjan yksi huippu Maestro Crowe palasi Purolle.

Yksi suomalaisvalmentajien menestyksekkäimmistä nimistä Petri Puro on viime vuosina pitänyt pientä tallia. Viime syksyn lonkkaleikkauksen vuoksi hän vähensi entisestään tallinsa hevosia, ja mm. todella voitokkaasti aloittanut Maestro Crowe (Love You) siirtyi Halmstadin toiselle valmentajalle Johan Untersteinerille.

Puro on kuntouttanut itseään ja lisännyt hiljakseen valmennettavien määrää, mutta Untersteinerilta seitsemän kisaa 10:stä voittaneen Maestron, 6, siirtämisessä takaisin ei ole ymmärrettävästi ole ollut kiirettä. Puro omistaa kasvatistaan edelleen ison osan, joskin alle puolet. Nyt Puron on ottanut Maestron omaan talliinsa takaisin, mutta se ei tarkoita, että yhteistyö Untersteinerin ei jatkuisi - päinvastoin.

"Sovittiin että Johan jatkaa kärryillä", Puro kertoo.

"Alun perinkin oli puhe, että heppa tulee minun lonkkaleikkauksesta toipumisen ajaksi, mutta se meni hyvin ja jakso venyi. Nyt työkunto alkaa olla taas parempi, ja olen palkannut työntekijänkin, joka on vanha tuttu Erika Gustafsson. Hän oli jo töissäni ennen lonkkaleikkausta ja on tosi pätevä. Hän on ollut muutaman viikon tässä, mutta nyt Maestron tulon kautta on kyllä talli täynnä eli yhdeksän hevosta valmennuksessa. Olen vuokrannut puolet tallista, ja enempää paikkoja ei ole, ja muutenkin tämä menee hyvin tällä porukalla."

"Myin Johanille tai hevosenomistajalleen myös jo tämän kesän orivarsan Propulsionista ja Cash Crowesta (i. Ready Cash, Cash Crowe voitti suurimman osan kilpailuistaan ja mm. Ruotsin mestaruuden sekä Tammaderbyn) ihan ok-hintaan. Johanilla on paljon omiakin kilpahevosia, mutta sanoin, että katso sinä Maestrolle sopivia lähtöjä. Puhuttiin että Jägersrossa on 24. tätä kuuta Oktoberstayern, johon voisi tähdätä."

"Ihan hyvä meininki on tallissa. Siinä on omia kasvatteja osittain kimppaomistuksessa ja sitten mm. vanhoja tuttuja Martin De Bos (Maharajah) ja Burning Man (S.J.'s Caviar) mm. Martini esimerkiksi tuntuu nyt aika hyvältä, vaikka sillä oli monenlaista vaivaa, kun se tuli Ranskasta. Ei onneksi mitään vakavaa, toki. Se olisi ollut jo lähempänäkin starttia, mutta tuli imusuonentulehdus jalkaan, joka hidasti hetken aikaa, mutta ei siinä varmaan ihan kauaa enää mene. Ja on sellainen tuntu, että vielä pärjätään oriin kanssa."