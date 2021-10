Face Time Bourbon sai revanssinsa Lotteria-ajossa

Terhi Piispa-Helisten

Face Time Bourbon valloitti kesällä Mikkelin - tänään syyssunnuntaina pääomistajansa Antonio Somman kotiradan Agnanon Napolissa Italian ravikalenterin arvostetuimmassa lähdössä Lotteria-ajossa.

Asialla oli erityistä merkitystä superori Face Time Bourbonin pääomistajan Scuderia Bivans SRL:n taustalla olevalle Antonio Sommalle, sillä Lotteria ratkaistaan hänen kotipaikkakunnallaan Napolissa. Toisaalta 72. kertaa ratkaistu Lotteria-ajo on myös Italian raviurheilun arvostetuin kisa. Lisäksi keskinäiset kohtaamiset olivat ennen tätä Zacon Giolle 2-0, mutta nyt Face Time Bourbon sai ensimmäisen revanssin.

Lotteria-ajon karsinnassa Face Time Bourbon (Ready Cash) joutui taivaltamaan toista ilman vetoapua, mutta finaalissa se sai toiselle radalle selän eteensä. Saman omistajan eli Bivansin ja Somman Vivid Wise AS (Yankee Glide) jäi loppukilpailussa ilman vetoapua toiselle radalle, ja Eric Raffínin ajokki Face Time Bourbon sai vaania toisessa ulkona loppukaarteen alkuun saakka. Karsinnassa keulasta edellä pysynyt Alessandro Gocciadoron valmentama viisivuotias mahtilupaus Alrajah One (Maharajah) sai nyt taipua, vaikka pisteli loppua minkä jaloistaan pääsi. Muut jäivät kärkikaksikosta selvästi. Face Time Bourbon tuli matalana loppua niin rajusti, ettei sille voinut vastata.

Voit katsoa Lotterian juoksut tästä Face Time Bourbonin tulosten kautta Italian ravipeliyhtiö SNAI:n sivulta. Ylin tulosrivi on tämän päivän finaali ja seuraava karsinta. Videoihin pääset klikkaamalla kameran kuvaa ja tuloksiin klikkaamalla päivämäärää kyseisen tulosrivin alussa.

Santo Mollo ohjasti finaalissa Alrajah Onea, kun tallipäällikkö Gocciadoron ajokki oli Vernissage Grif (Varenne). Vernissage otti lähtölaukan ja nousi vahvasti vielä taustalla neljänneksi ajalla 10,9. Alrajah meni 10,3 ja niin ikään Gocciadoron tallin Vitruvio (Adrian Chip) kolmas kilometriajalla 10,8. Zacon Gio (i. Varennen poika Ruty Grif) oli viides tuloksella 11,2.

Sebastien Guaraton valmentama Face Time Bourbon on tottunut lähinnä voittamaan. Viime vuoden 2020 Lotteriassa keulassa ravannut Zacon Gio jäi kuitenkin ranskalaissankarilta ohittamatta finaalissa, vaikka silloinkin ranskalaisori tuli parhaiten maaliin. Nyt ei jäänyt jossiteltavaa, ja kahden juoksemansa Prix d'Ameriquen voittaja meni toista ja kolmatta rataa Napolin Agnanon radan uudeksi rataennätykseksi 10,2. Muutoksena karsintajuoksuunsa verrattuna Face Time Bourbonilta riisuttiin kengät. Ykköspalkinto oli tänä vuonna jokseenkin 250000 euroa.

Face Time Bourbon on nyt suuri suosikki ottamaan Euroopan kovimman kisan Prix d'Ameriquen kolmatta kertaa nimiinsä. Toki Pohjoismaissa on nimi, jota ranskalaisoriin taustavoimatkin saattavat mietiskellä, Timo Nurmoksen valmennettava Calgary Games (Readly Express), 4. Nurmoksen hevonenhan on Ruotsin tuore derbyvoittaja ja ensi lauantain Åbyn UET Grand Prixin suuri suosikki.

Sunnuntain karsinnoissa Agnanossa nähtiin jo rataennätys 10,4, mutta sen tekijänä ei siinä vaiheessa siis ollutkaan Face Time Bourbon. Keulassa ravannut Alessandro Gocciadoron ohjastama Alrajah One (Maharajah) piti kuin pitikin, vaikka rinnalla ravannut Face Time Bourbon lähestyikin loppumetreillä. Eric Raffín ei halunnut selvästikään käskeä Face Time Bourbonia kovasti, sillä voimille oli käyttöä finaalissa. Aiempi rataennätys oli viime kauden 2020 Lotteria-voittajan Zacon Gion tulos 10,5. Alrajah "ilmoittuatui" maailman huipun haastajaksi jo kesällä Ruotsin Jägersrossa mennessään kauden eurooppalaisen kärkiajan

Gocciadoro oli Lotterian karsintojen maestro, sillä tallinsa Vivid Wise AS vei avauskarsinnan, ja kolmannessa karsinnassa Gocciadoron hevoset Vernissage Grif (Varenne), aiemmin Timo Nurmoksen valmennuksesta tuttu Global Trustworthy (Muscle Hill) ja Bubble Effe (Nesta Effe), niin ikään vasta neljä vuotta, ottivat kolmoisvoiton.