Päivän ravit: Heiskanen & Halme uudella kotiradallaan – Tetrick Wania valloittamassa Solvallaa

Ville Toivonen

Arkistokuvassa Tetrick Wania on juuri vuosikkaaksi kääntyneenä lähimpänä Riina Rekilää. Ruotsiin rekisteröity suurlahjakkuus sivusi 2-vuotiaiden orien ja ruunien lyhyen voltin SE:tä 15,7 tuoreimmassa kisassaan.

Keskiviikon ravi-iltaan tuovat värinää uudella kotiradallaan Vermossa tositoimissa nähtävät Veijo Heiskanen ja Henna Halme. Kaksikolla on tänään tulessa kolme suojattiaan: Celsius Evo, Lemieux Boko ja Bag's Simoni. ”Uuden uran” avaus tapahtui eilen lupaavissa merkeissä, kun Fake Super Fast kamppaili Mikkelin Nuorten Sarjassa vaativan reissun jälkeen kunniakkaasti maaliin saakka.

Lämminveristen ykkössarjasta vetäytyi pois viime keskiviikkona juhlinut Amazing Warrior. Mukana ovat sen kantaan viimeksi kiinni jäänyt Deangelo, Einari Vidgrénin muistoajon kakkonen Book Seven ja Jorma Ruokoselta debytoiva Staro Moschino.

Kylmäveristen kovin ryhmä kisataan jo ennen Toto65-kohteita, ja tauoltapaluustartissaan vakuuttanut Pauhis koettaa jatkaa voittopolulla.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Keskiviikon Toto86-kyydit tulevat Solvallasta ja Åbystä. Suomalaisittain piisaa mielenkiintoa jo ennen 86-kohteita, kun Solvallassa ravattavassa 2-vuotiaiden Breeders' Crownissa iskee matkaan Riina Rekilän superlupaus Tetrick Wania.

Viivalla on myös Beat It, joka ostettiin viikonloppuna Suomeen Traveran huutokaupasta. Beat It on voittanut alku-uransa kolmesta kisastaan kaksi.

Toto86-peli käyntiin kello 21.30.

Tällä kaudella jo yli 116 000 euroa rahaa radoilta ravannut Whole Lotta Love palaa yli neljän kuukauden huililta. For You Kotka Oy:n ylpeys kisaa Angersin päivän neljännessä lähdössä, jonka starttiaika on 14.50. Grand Prix Anjou-Mainessa perusmatka on 3125 metriä, ja ykköspalkinto on peräti 45 000 euroa. Vastus on hurja Cleangamen johdolla.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Anssi Nurminen ja Lauri Hyvönen. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen