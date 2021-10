Toto75-karonkka: Antti Teivainen oli päivän kuskinimi Mikkelin Toto75-kierroksella

Ville Toivonen

Antti Teivaisella oli onnistunut työpäivä Mikkelissä. Mies ohjasti kaksi Toto75-voittoa ja tämän lisäksi sijoittui kolmanneksi Com Tuffin kanssa.

1. Pauhis

Pauhis starttasi matkaan 20 metrin takamatkalta ja Antti Teivainen lähtikin etenemään ajokillaan kolmannen radan kautta kohti kärkeä, mutta joutui ensimmäisellä takasuoralla pakittamaan takaisin parijonoon ja valjakko löysi lopulta paikan kolmannesta parista ulkoa. Sieltä kaksikko suuntasi uudelleen kiriin kolmannelle radalle 900 metriä ennen maalia. Pauhis jatkoi kovia esityksiään kirimällä voittoon raskaasta reissusta huolimatta. Antti Teivainen on Mikkelin startin jälkeen ohjastanut Pauhista neljästi voittaen hevosella neljästi. Olavi Nisonen valmentaa 11-vuotiasta Pauhista, jonka hän omistaa yhdessä Päivi Luukkaan ja Kaisa Riikosen kanssa. Elina Jurkko on hevosen hoitaja.

2. Le Gros Bill

Nelosradalta hyvän lähdön saanut Le Gros Bill pääsi käyttämään nopeuttaan hyödyksi alussa ja eteni ohi pelisuosikki Next Directionista lähtökiihdytyksessä. 10-avauksen jälkeen tahti tasaantui tuhannen oltua ainoastaan 11,5-vauhtinen. Next Directionin juoksupaikaksi jäi paikka toisella radalla ilman vetoapua. Lopussa Antti Teivainen antoi Le Gros Billille menoluvan ja muut putosivat kelkasta herkän näköisesti. Farzad Boko seurasi johtavan takaa toiseksi. Suosikki Next Direction vajosi keskijoukkoihin ollen maalissa kuudes. Le Gros Billiä valmentaa Ari Viander ja sen omistaja-kasvattaja on Team Luck’ap. Krista Skutnabb hoitaa hevosta. 7000 euron arvoinen voitto irtosi kilometriajalla 11,1.

3. Callela Ikaros

Hyvät kyvyt omaava Derby-finalisti voitti kyseisen kilpailun karsinnankin viime vuonna, mutta sen jälkeen tahti hetkeksi aikaa tasaantui, kunnes jälleen syksyn tullen vire on löytynyt ja tulosta on alkanut syntymään. Voitto alla Mikkelin 75-lähtöön saapunut viisivuotias lähti hyvin liikkeelle, mutta juuttui lopulta toiselle radalle ilman vetoapua. Siitä huolimatta ruuna taisteli hienosti kovan lähdön voittoon Santtu Raitalan hienon ajon siivittämänä. Jere Taulio valmentaa ja Katja Puhakka hoitaa Joona Laakkosen omistamaa Callela Ikarosta.