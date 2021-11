Ready Cashin 09,2-aikainen poika Zephyr Kronos ostettiin Suomeen - ”Vihdoinkin saatiin readycashläistä verta”

Stall Zet

Zephyr Kronos saavutti parhaat meriittinsä 3-vuotiaana USA:ssa. Kuvassa ori on tositoimissa Ruotsissa Örjan Kihlströmin ohjastamana.

Kaudella 2018 Yhdysvalloissa loistavasti menestynyt 6-vuotias Zephyr Kronos muuttaa Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä sijaitsevalle Onnelan oriasemalle.

Ennätyksensä 09,2 Zephyr Kronos viiletti 3-vuotiaana Amerikassa. Ori on samaa ikäluokkaa Six Packin ja Tactical Landingin kanssa. Jimmy Takterin treenissä kisannut Zephyr Kronos ei saanut 2-vuotiaana vielä juonen päästä kiinni, mutta seuraavalla kaudella alkoi tapahtua. Ori voitti 16:sta kisastaan viisi ja tienasi yli 110 000 euroa. Hambletonian -karsinta kariutui laukan vuoksi.

4-vuotiskaudeksi Zephyr Kronos muutti Ruotsiin. Ori aloitti uudessa kotimaassaan asiallisesti, mutta 5- ja 6-vuotissesongit eivät tuoneet menestystä, tosin starttimäärätkin olivat maltillisia. Zephyr Kronos oli Ruotsin vuosinaan Daniel Redénin ja Adrian Kolgjinin valmennuksessa. Orin kokonaisvoittosumma on 133 000 euroa.

”Vihdoinkin saatiin readycashläistä verta, ja tosi innoissaan ollaan orista. Niin tuntuvat muutkin olevan tuoreeltaan tulleen palautteen perusteella. Pitkään olen etsinyt Ready Cashin poikaa, ja Zephyr Kronos löytyi vähän vahingossa Raunion Tapanin myyntilistalta. Porukalla ostimme orin. Puolikkaan otti meidän hevosenomistajamme, ja minulla ja isännällä on sitten 25 prosenttiset osuudet”, kertoo Onnelan oriasemalta Johanna Kivimäki.

Zephyr Kronoksen entinen omistaja oli Brixton Medical AB. Sen virallinen omistaja ja toimitusjohtaja on nykyään Daniel Redén.

”Zephyr Kronos ei ole mikään kolmossarjalainen, vaikka sen voittosumma ei tuon suurempi olekaan. Tili voisi olla isompi, jos ori ei olisi laukkaillut Hambossa ja muissa suurkisoissa”, Kivimäki sanoo.

Zephyr Kronoksen isä Ready Cash on siitosmarkkinoiden titaaneita. Emä Orange Kronos (Yankee Glide) voitti 22:sta startistaan kuusi, ja Zephyr Kronos on tamman ensimmäinen varsa. Orin emänemä on kruunumiljonääri Dame Kronos (King Conch).

”Emälinja on tosi kova. Zephyr Kronos on ennätyksensä puolesta Ready Cashin pojista top-vitosessa. Varauskirja on avattu, ja Zephyr Kronos tulee astumaan kasvattajaystävällisin hinnoin. Mun mielestä parikymmentä tammaa olisi orille tyydyttävä saavutus ensimmäisenä vuonna”, Kivimäki näkee.

Zephyr Kronos saapuu Suomeen pikimmiten.

”Ori on ollut jostain syystä nyt Italiassa spermatutkimuksissa. Sieltä hevonen tulee sitten Ruotsin kautta Suomeen”, Kivimäki valaisee.

Zephyr Kronos on startannut viimeksi kesäkuussa. Kilpailusuunnitelmia ei Kivimäellä kuitenkaan ole.

”Ori tulee vaikuttamaan 99,5 prosenttisella varmuudella vain siitoksessa. Zephyr Kronos on käynyt läpi jenkkirumban, ja kun siellä suonissa virtaa se Ready Cashin veri, niin on viisaampaa keskittyä vain jalostukseen.”

