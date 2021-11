Ruotsin huutokauppojen suomalaisostosten timanttina siitosori Djali Boko: "Tulee Suomen markkinoille"

Anu Leppänen

Riikka Avotie Vermon valloittajana yhdessä Uraian (ennätys 09,9) kanssa. Ari Moilanen oli huipputamman ohjissa Vermossa.

Riikka Avotie osti siis itselleen siitosoriin sunnuntain Kolgjini Mix -huutokaupasta. Djali Boko on aloittanut siitoksessa upeasti, sillä ensimmäisessä 2015 syntyneestä neljän hevosen ikäluokasta löytyvät derbykakkonen Ferrari Sisu 11,3 ja 3,6 miljoonaa kruunua ja Maggie Cash 10,3. Juuri nyt 10,7 mennyt ja melkein 1,9 miljoona kruunua itse radoilta tienannut Djali Boko on tapetilla tietysti tyttärensä Oaks-voittaja Lara Bokon myötä. Oraviston Talli Oy:n omistamalla Laralla on ennätys 11,2 ja tienestit 3,25 miljoonaa kruunuissa. Nämä näytöt ovat syntyneet Djali Bokolle, 11, siis melko pienistä ikäluokista. Lara Bokon kolmevuotisikäluokassa Djali Bokolla oli 26 Ruotsissa rekisteröityä jälkeläistä.

"Djali Boko on tosiaan ajankohtainen juuri nyt", iloitsi Avotien konsulttina kaupassa toiminut Petri Hedman.

"Hankittiin se ihan Riikan omia tammoja palvelemaan ja kotimaan markkoinoiden toimintaa elävöittämään myös. Alustavasti on puhuttu, että Djali menisi Saharan Ravitallille astumaan, mutta asia on vielä hyvin tuore, kun eilen vasta ostettiin."

Viikonlopun suomalaiskiinnostus painottui muuten lauantain Traveran omaan huutokauppaan, jossa suomalaisostajia oli melkein joka sormelle. Erno Gardemeisterin Garde Hästar AB oli edelleen aktiivinen ostomarkkinoilla hankkiessaan Sisyfos AB:ltä nelivuotiaan Kristel F.Bokon (Conway Hall) kantavana Explosive Matterista (Cantab Hall), hinta 26000 kruunua, sekä kahdeksanvuotiaan Dragondamour Sisun (Even Better Odds) 22000:lla kantavana Mister J.P.:stä (Taurus Dream). Dragondamour aloitti aikanaan uransa viidellä voitolla kolmevuotiaana ja tienasi kaikkiaan 727028 kruunua sekä meni ennätyksen 12,1.

Kallein kilpahevonen lauantaina oli 390000 kruunua maksanut viisivuotias ruuna Deal Done Zet (Googoo Gaagaa) 12,1 ja 553050 kruunua. Sunnuntaina Kolgjinillä myydyistä kallein starttari oli lauantain 75-raveissa kasiradalta 12,6 mennyt mutta rahatta palkintosijoitta jäänyt kolmevuotias ruuna Al Pacino. Se meni saksalaiselle Karin Mommertille 460000:llä. Kaksivuotias ruuna Bellissimo Face (Raja Mirchi) jäi sen sijaan Kolgjineille kotiin viisarin ollessa 450000 kruunun kohdalla. Se on tiistaina Ruotsin isoimman kaksivuotislähdön Uppfödningsloppetin karsinnoissa Jägersrossa. Bellissimo on mennyt 14,5 ja voittanut yhden viidestä kisastaan.

Suomeen tuli lauantailta vielä ainakin kaksivuotias ruuna Al's Boxter (Crazed) Selina's Stablelle 26000 kruunulla sekä nelivuotias ruuna Conrads Kickoff (Ken Warkentin) 14,6. Jälkimmäinen Monika Kolppasen 75000 kruunulla huutama ruuna voitti kolmevuotiaana uransa avausstartin, mutta sen jälkeen se on kilpaillut harvakseen. Kaikkiaan startteja on yhteensä neljä. Ennätys tuli kesällä Tingsrydissä. Lisäksi Antti Ala-Rantala huusi Marko Savusen nimiin 10-vuotiaan siitostamma Enchilada Åsin (In Dix Huit) 18000:lla. Tamma kantaa Makethemarkista (Maharajah), jolla on astutettu toistaiseksi vähän.

