Päivän ravit: Derbyvoittaja jatkaa Seppo Suurosen treenistä ja Killerin Eliitin kolmonen palaa paussilta – Tetrick Wania valloittaa Jägersron

Anu Leppänen

Janne Haapiainen ohjasti ja valmensi Humiron vuoden 2017 Derbyn yllätysvoittajaksi. Taakse jäi kova sakki suosikki Ellin Sisun johdolla. Humiron voittajakerroin oli kisahistorian mojovin, yli 165.

Kotimaiset ravikompit tulevat Mikkelistä. Kylmäveristen kovimmassa ryhmässä seurataan derbyvoittaja Humiron jatkoa Seppo Suurosen väreistä. Humiron vireen pistää testiin huippuvireinen voimatamma Vennelmon Varma. Humiro avasi Suurosen väreistä perjantaina, eikä debyytti tuonut vielä menestystä, kun pussinsuukin pysyi pitkään supussa.

Lämminveristen ykkössarjassa iskee tauolta tuleva Killerin Eliitti-kolmonen Global Withdrawl pakilta jahtiin. Paalulta pyrkii pakomatkalle Miika Tenhusen treeniin siirtynyt Q-Rex Oak.

Lisämaustetta Mikkelin iltaan tuo se, että radalla on ensi-illassaan open stretch.

Mikkelin Toto5-ilta käyntiin kello 18.

Tiistaina riittää suomalaisittain Jägersrossa jännitettävää, kun 2-vuotiaiden Uppfödningslöpning -alkueriin käydään suuren sinivalkolahjakkuuden Tetrick Wanian johdolla. Riina Rekilän timantti sai karsintaansa kasiradan. Se lie vain hidaste mutta ei este menestyksen tiellä.

Toinen suomalaistoivo on Beat It, joka ponkaisee matkaan haastajan roolissa. Sisäradalta taipaleelle syöksyvä Sommerbrise on selvä suosikki.

Ruotsin suurimman 2-vuotiskoitoksen Uppfödningslöpningin finaali ravataan Jägersrossa lauantaina 20. marraskuuta. Ykköspalkinto on 700 000 kruunua.

Jägersron Toto64-kierros pyörähtää liikkeelle kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.

EDIT 9.22: Otsikkoa muutettu ja tekstiä muokattu. Humiro avasi Seppo Suuroselta jo perjantaina Lappeenrannassa.