Anssi Nurminen tähyilee starttihevosillaan Ruotsiin – The Revenant muuttaa Halmstadiin kilpailemaan

Varsavoittoista kokoonpanoa valmentava forssalaistreenari on aikeissa lähettää starttihevosiaan Ruotsiin.

Kuva: Anu Leppänen

Anssi Nurminen seuraa ylpeydellä poikansa Iivarin otteita Ruotsin radoilla. Nurmisella on yhteistyötä Ruotsista Suomeen ja Suomesta Ruotsiin päin.

Forssassa varsapainoitteista ryhmää treenaavalla Anssi Nurmisella on yhteistyötä yli maarajojen. Julmyrassa valmentavan Katja Melkon hevosia on ollut hänen tallissaan alkukesästä alkaen, ja esimerkiksi MAS Capacity saavutti Suur-Hollola-ajon kakkosen Nurmisen tallissa kortteeratessaan.

Nurmisen Iivari-poika on puolestaan Ruotsissa töissä. Ensin hän oli Melkon tallilla, ja lokakuun alusta alkaen työpaikka on ollut Halmstadissa Johan Untersteinerilla.

Iivari Nurmisen kera Ruotsissa on hänen elämänkumppaninsa, ratsastuspuolelle kallistunut Linda Metsämäki. Nuorella parilla on Halmstadissa mukanaan Metsämäen omistama asiallisesti menestynyt 5-vuotias tamma Cookie Girl. Se kilpailee Anssi Nurmisen lisenssin alla.

Anssi Nurmisen treenattavista myös ainakin The Revenant suuntaa länsinaapuriin. 5-vuotias ruuna vietti jo viime talvena parin kuukauden pätkän Ruotsissa. Neljä kisaa toivat tuolloin kaksi täysosumaa ja yhden kakkossijan.

”The Revenant lähtee Halmstadiin perjantaisen Teivon startin jälkeen. Cookie Girl ja Lindan ratsut ovat Halmstadin radalta parin kilometrin päässä sijaitsevassa tallissa. Me saimme sieltä muutaman lisäkarsinan käyttöömme, ja muitakin sopivia starttihevosia voidaan sinne lähettää Cookie Girlin ja The Revenantin seuraksi. Mulla on filiaalilisenssi, ja hevoset ovat mun nimen alla”, Anssi Nurminen valaisee.

”Halmstadin radalla on hyvät treeniolosuhteet. Kuvio toimii luontevasti, kun siellä on ihmisiä, joihin voi luottaa sataprosenttisesti. Iivarilla on pääpaino totta kai Johanin tallilla, mutta tietty määrä meidän hevosia sopii hyvin systeemiin.”

Anssi Nurminen suunnittelee itsekin Halmstadin-matkaa.

”Lindan ratsuista yksi menee Ruotsiin ja yksi tulee sieltä Suomeen. Saatan itse lähteä niitä kuskaamaan ja viettää samalla reissulla muutaman päivän Halmstadissa. Käyn kenties ajamassa hevosia Untersteinerilla ja katsomassa heidän metodejaan. Ei oppi ojaan kaada tässäkään iässä. Ja onhan oman poikansa tapaamisessa jo tarpeeksi syytä reissulle”, Nurminen lausuu.