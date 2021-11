Propulsionin kuulustelut uusiksi - molemmat osapuolet valittivat tuomiosta

Hermokatkaistun Propulsionin vastuukysymykset eivät ole helppoja, ja ratkaisut viipyvät edelleen, vaikka asian ilmitulosta on kohta puolitoista vuotta. Kumpikin osapuoli on nyt valittanut valmentaja Daniel Redénin saamasta tuomiosta.

Anu Leppänen

Daniel Redén Propulsionin ohjissa - syyllinen vai uhri?

Ruotsin ravimedia Travronden kertoo, että sekä Propulsionin valmentajan Daniel Redénin lakimiesedustaja Jesper Arvenberg että keskusjärjestö Svensk Travsport (ST) ovat valittaneet Redénin saamasta tuomiosta. Redén tuomittiin Ruotsin raviurheilun vastuulautakunnassa syyskuussa vastuulliseksi kilpailuoikeudettoman hevosen kilpailuttamisesta, mutta ilman seurauksia.

Propulsionin omistaja Brixton Medical/Stall Zet sen sijaan joutuu palauttamaan 26,3 miljoonaa kruunua ST:lle, jotka se on tiennannut Ruotsin kaviourilta. Näitä rahoja ST ei ole vielä saanut, mutta on alkanut periä niitä Brixton Medicalin hevosten voittamista palkinnoista syyskuusta alkaen.

Nyt siis sekä Redén että ST ovat valittaneet ja ruletti pyörii edelleen. Valitus käsitellään raviurheilun ylituomioistuimessa. ST:n valitus sisältää vaatimuksen, että Redén olisi tuomittava myös sakkoihin ja vastapuoli taas vaatii miehen vapauttamista vastuusta. Sen näkemys on, että keskusjärjestön olisi pitänyt maahantuontipapereista todeta hevosen kilpailukelvottomuus, eli vastuu olisi täysin ST:n.

Ylituomioistuimen tavoite on Travrondenin uutisen mukaan saada tuomio valmiiksi vuodenvaihteeseen. Asiaa hidastaa se, että kuulusteluja on käytävä uudelleen, sillä aiempien kuulustelujen äänenlaatu on ST:n ylituomioistuimen puheenjohtajan Olle Sohlbergin mukaan liian heikko, jotta tallenteita voisi käyttää.

Linkki Travrondenin alkuperäiseen uutiseen.

Tästä pääset MT Ravinetin tuoreimpaan uutiseen Propulsion-skandaalin etenemisestä lokakuun lopussa (siitä löydät linkkejä tapauksen aiempiin vaiheisiin).