Kuislan kaupungille karannut Krios tekee uutta tulemistaan Aarre Multaselta käsin - ”Sää se oot erikoinen pelle”

Terhi Piispa-Helisten

Krios on varttunut 6-vuotiaaksi. Paluu radoille ja avaus uudelta treenarilta tapahtunee tämän kuun aikana.

Viimevuotinen derbyfinalisti Krios (Kilun Peedro - Kerbera) ei ole kilpaillut tällä kaudella lainkaan. Uransa yhdeksästä kisastaan kolme voittanut ja jo viidennessä startissaan tähtivauhtia viilettänyt ori aloitti kilpailemisen Veli Nurmisen väreistä. Nyt ori tekee paluuta porilaisen Aarre Multasen käsistä.

”Krios on ollut tässä jo pari kuukautta. Harjoitusraveissa on käyty ajamassa, ja ori tuntuu hyvältä. Sillä on ollut ongelmia ravinsa kanssa, mutta nyt se seikka vaikuttaa paremmalta. Kun Krios tuli Pohjanmaalta, sillä oli luutulehdus, mikä heijastui raviinkin”, Multanen valaisee.

Krios on tunnettu paitsi lupaavista otteistaan kaviourilla myös tammikuisesta karkumatkastaan Seinäjoen keskustaan. Episodista voit lukea enemmän täältä.

”Krios on orimainen, mutta pakomatka ei jättänyt siihen mitään jälkiä”, Multanen sanoo.

Krios on Reima Kuislan Kia-tyttären omistama ja kasvattama. Orin sukupuun tähti on kolmas emä Marilla. Voitokkaan tamman varsoja ovat Temen, Turon, Tinon, Tumen ja Taron emä Marine sekä derbyvoittaja Hovi-Ari.

Krios nähtäneen tämän kuun aikana radoilla. Multasella on odotuksia tallinsa tulokkaan suhteen.

”Koelähtö olisi tarkoitus ajaa Porissa 14. marraskuuta. Jos Krios rupeaa menemään tosissaan, se pääsee lujaa. Ori vaikuttaa sellaiselta hevoselta, joka haluaa voittaa ravilähtöjä.”

69-vuotias Multanen valmentaa Porin radalla. Hommat maistuvat pitkän ravitien kulkijalle.

”Mukavaa touhua tämä on. Tässä on nyt vähän sairasteltu. Polvinivel uusittiin kuusi - seitsemän viikkoa sitten, ja toinen polvi pitäisi vielä laittaa. En tiedä sitten, laitetaanko se ennen joulua vai miten. Polvista tulee entistä ehommat. Tallin pääluku on toistakymmentä, starttihevosia ja sitten on kaksi kolmevuotiasta lämminveristä. Långströmin Sebastian on tässä kaverina, ja hänellä on tallissa muutama hevonen”, Multanen kertoo.

Moni tuntee Aarre Multasen paremmin Pellenä. Mistä mies sai tämän sitkeästi mukana kulkeneen lempinimensä?

”Sain sen semmottena nuorena poikana. Silloin haettiin maitoa meiltä kotoa. Olin yhdellä hakumatkalla tehnyt vääryyttä, ja tämä vääryyttä kokenut tokaisi sitten mulle, että sää se oot erikoinen pelle. En pistä nimeä lainkaan pahakseni, päinvastoin. Raveissakin suurin osa puhuttelee mua Pelleksi”, Multanen nauraa.