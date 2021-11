Mira Lehdon uusin tulokas kovakapasiteettinen The Breeze

"Olen saanut itsekin lisävirtaa saadessani tällaisen hevosen talliin. Muutama vuosi on mennyt turhan vaatimattomasti menestysrintamalla."

Ville Toivonen

Mira Lehto valmentaa kahdeksaa hevosta Hollolan Hämeenkoskella.

Hämeenkoskella hevosiaan valmentava Mira Lehto sai viime viikonloppuna mielenkiintoisen vahvistuksen talliinsa. Tänä vuonna 1.13,9a ennätyksen Christa Packalenin valmennuksesta mennyt The Breeze (i. Zola Boko) on nykyään Lehdon valmennuslistalla.

"Itseasiassa liisasin sen Juuso Holttiselta. Tamma ei ollut mennyt viime starteissaan kykyjensä mukaisesti. Juuso mietti tamman tulevaisuutta, minä tartuin tilaisuuteen. Liisasin sen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella”, kertoo Mira Lehto.

Viisivuotias The Breeze omaa kovan statistiikan. Uran 31 startista 15 on päättynyt totosijoille. Reilut 24 000 euroa ansainnut tamma voitti viime vuonna viidesti. Tänä vuonna voittoja on tullut kaksi.

"Kapasiteettiahan tammalla on. Mutta se on hieman luonteikas tamma kotipuolessa. Starteissa se on vähän ailahdellut. Katsotaan josko saataisiin huumoripuolta nostettua."

Uusi valmentaja on katsellut jo alustavasti sarjoja kahdesti syyskuussa peräjälkeen voittaneelle The Breezelle.

"Tamma tuli täydessä starttikunnossa, mutta annetaan sen sopeutua meille. Olen saanut itsekin lisävirtaa saadessani tällaisen hevosen talliin. Muutama vuosi on mennyt turhan vaatimattomasti menestysrintamalla."

Kahdeksaa hevosta valmentavan Mira Lehdon talli on viettänyt hiljaiseloa kohta kahden kuukauden ajan.

"Meillä kaikki hevoset olivat kipeinä. Nyt ne alkavat tuntumaan ihan asiallisille."

Lehto on tarkoituksella pitänyt hevosmäärän alle kymmenessä. Karsinapaikkoja tallissa olisi 14 hevoselle.

"Kahdeksan hevosta ehtii vielä itse hoitaa ja ajaa. Jos olisi enemmän hevosia pitäisi jo miettiä työntekijän palkkaamista. Puolisoni Jarmo Saarela auttaa hevosten kanssa minkä lainaohjastusreissuiltaan ehtii. Eli useimmiten talli on vastuullani”, naurahtaa Lehto.