Jonna Irri ja Taneli Säde katsastivat Tarzanin varsoja – Eskilstunan V75-kierroksella mukana mielenkiintoinen kaksikko

Jonna Irrin albumi

Taneli Säde ja Jonna Irri haluavat panostaa myös Ruotsissa syntyneisiin varsoihin. Kuvassa heille esitellään Stall T.Z.:n varsoja.

Jonna Irri ja Taneli Säde siirsivät toimintansa viime vuoden joulukuussa Suomesta Ruotsiin. Tarkoituksena oli olla talven yli Ruotsissa. Hevosten menestyksen myötä suunnitelmat muuttuivat kevään ja kesän aikana. Alkusyksystä Jonna kävi ruotsalaisen ammattivalmentajakurssin.

"Saan ruotsalaisen lisenssin heti kun paperiasiat Ruotsin Skatteverketin (veroviraston) kanssa on kunnossa. Siellä on vaan melko pitkät käsittelyajat”, huokaa Jonna Irri.

Ruotsalaisen lisenssin myötä Irrin ja Säteen valmentajan arki helpottuu. Sen jälkeen ei hevosia esimeriksi tarvitse ilmoittaa päivää ruotsalaisia aiemmin Suomen Hippoksen kautta.

”Ruotsalainen lisenssi vähentää byrokratian määrää. Myös ruotsalaisten hevosenomistajien saamisessa asiakkaaksi sillä on iso merkitys."

Julmyran valmennuskeskuksessa talliaan pitävän pariskunnan tallissa on monta Suomessa syntynyttä nuorta hevosta. Ruotsissa syntyneiden varsojen määrää olisi kuitenkin tarkoitus lisätä.

”Meillä on useampi Suomeen rekisteröity siitostamma. Niiden varsoista on tehty erilaisia kimppoja. Ruotsissa toimiessa olisi kuitenkin hyvä olla myös täällä syntyneitä varsoja."

Åbyn huutokaupasta lokakuun alussa tarttui haaviin One Last Fire (i. Classic Photo). Tiistai-iltapäivällä Irri ja Säde olivat Stefan "Tarzan" Melanderin tilalla Enköpingissä katsomassa vuotiaita varsoja.

"Kävimme läpi lähemmäs 15 varsaa. Monta mielenkiintoista tammavarsaa Uncle Lassesta olisi tarjolla. Katsotaan, pääsemmekö myyjän kanssa yhteisymmärykseen. Hyvinhän Ruotsissa on tarjolla rahaa nuorille hevosille ihan ikäluokkakilpailujen ulkopuolellakin."

Lauantaina tallin hevosista starttaavat Eskilstunan V75-kierroksella Best In Show As (i. Father Patrick) sekä Majestic Man (i. S.J.’s Photo). Kuudentena V75-kohteena ravattavaan hopeadivisioonaan osallistuvan Majestic Manin tehtävä vaikuttaa sopivalle.

"Ruuna tuntuu kotona hyvälle. Nopealla avaajalla Rikard N Skoglund koittanee keulaan juoksuradalta. Sillä ajetaan ilman kaikkia kenkiä."

Majestic Man oli toissa talvena Ranskassa kilpailumatkalla. Irri ja Säde ovat pohtineet ykköstähtensä lähettämistä Ranskaan talveksi.

"Ajetaan kuitenkin ensin hopeadivisioonan finaali tämän kuun lopulla Solvallassa. Mietitään sen jälkeen tulevia startteja."

Neljäntenä V75-kohteena olevassa Diamantsto-lähdössä starttaavan Stefan Perssonin ohjastaman Best in Show Asin kanssa odotukset ovat maltilliset.

”Luulisi tamman saavan hyvän juoksun sisäradan lähtöpaikalta. Olen tyytyväinen sijoitukseen neljän–viiden sakissa."