Ala-Seppälä: "Tetrick Wanian tarinaa mielenkiintoista seurata - mahdollisessa siitosarvossa jo tosi paljon nollia"

Ville Toivonen

Arkistokuvassa Tetrick Wania on juuri vuosikkaaksi kääntyneenä lähimpänä Riina Rekilää Hämeenkyrössä. Nyt se on yksi maailman ravuripopulaation kiinnostavimmista nimistä.

Tetrick Waniaa (Muscle Hill) ei tee yhtään vähemmän mielenkiintoiseksi se seikka, että se on siitosorimarkkinoiden kovimman uuden nimen Walnerin (Chapter Seven) pikkuveli. Walnerin varsamaksu tulee pyörimään ensi kaudella 30000-40000 dollarissa. Tetrick Wania on voittanut neljä perättäistä kaksivuotisstarttiaan aloitettuaan kakkosella ja hylkäyksellä. Se meni eilen Jägersrossa Suomen ennätyksen ja jäi kymmenyksen päähän Ruotsin kaikkien aikojen nopeimmasta kaksivuotisajasta 12,7 (Bythebook). Tetrick paineli tuon tuloksen muuta kuin sisärataa kiertäen startattuaan numerolla kahdeksan auton takaa.

Miten arvokkaasta hevosesta on kyse Martti Ala-Seppälä?

"Upea esitys taas, mutta vaikea arvioida kuinka kovasta lupauksesta on kyse, kun aina on jäänyt voimia talteen", Ala-Seppälä sanoo.

"Kuitenkin Jägersro on aika nopea rata ja olosuhteet olivat marraskuulle erinomaiset eilen. Se vastasi Pocono Downsin 1000 metrin radan olosuhteita jenkeissä, ja siellä parhaat kaksivuotiaat menevät tai menisivät nyt kymppiä. Olisiko Tetrick Waniasta siihen? Se on mahdollista, mutta sitä ei vielä kuitenkaan ole nähty. Ihan kaamean kallis hevonenhan se nytkin on, jos joku siitä on kiinnostunut ostajana."

"Ja miksei sellaisia ostajia juuri ehkä Ruotsista löytyisikin. Tetrick Wania on Ruotsissa syntynyt papereiltaan ja se on premiechansattu, joten kaikkien isojen iköluokkakisojen palkinnot tulevat tuplana, kyse on tosiaan potentiaalista useisiin miljooniin kruunuihin. Sitten mahdollinen siitosarvo päälle vielä. Jos tuon sukuinen hevonen osoittautuu huipuksi, sen siitosarvo on todella moninkertainen sen arvoon kilpahevosena verrattuna. Riina Rekilä lienee maksanut sen myös isoihin kolmevuotiskisoihin Amerikassa, joten sekin mahdollisuus, esimerkiksi The Hambletonian, on. Tai se, että kilpaillaan vain Ruotsissa ensi syksynä (Kriterium ym.) ja käytetään oritta siitosoriina jo kolmevuotiskauden alku."

"Kaikki riippuu toisaalta siitä, miten Rekilä ajattelee tekevänsä hevosen kanssa ja toisaalta siitä, minkälaisia tarjouksia ilmaantuu? Melko varmasti joku tarjoaa jotakin jossa on varmasti monta nollaa."

Rekilähän on ilmaissut haluavansa edetä nyt itse oriin kanssa, kun sitä ei kukaan ostanut Harrisburgista (Rekilä huusi oriin sisään 80000 dollarilla). Arveletko että se voisi silti tulla myydyksi?

"Jos se on huippu, ennemmin tai myöhemmin myynti tai ainakin siitosoriiksi syndikointi on edessä. Riippuu siitä, haluaako Rekilä itse kantaa riskiä siitä, että hevonen voi loukata itsensä tai se ei olekaan niin hyvä, kuin mitä nyt tuntuu? Vai haluaako hän pelata varman päälle. Siksi mahdollisessa kaupankäynnissä pitäisi todennäköisesti tehdä spermatestejä oriille, ja ne myös ratkaisisivat tulevaa arvoa."

"Esimerkiksi Timo Nurmoshan löysi tavan Calgary Gamesinsa (Ready Cash) kanssa, jossa hän pääsee yhdistämään siitosorisuunnitelmat ja mahdollisen kilpailutuksen jatkossakin omasta valmennuksestaan. Hän myi oriin puolikkaan Menhammarille. Sen tasoisia toimijoita (300 siitostammaa) ei Euroopassa ole muita, ja Ranskan siitosorimarkkinoillehan jenkkihevosella ei pääse."

"Nyt näyttää siltä, että Rekilä oli onnekas, kun Tetrick Wanian matkalla Harrisburgiin tapahtui jotain, ja ori oli ontuva huutokauppavideolla sekä ontuva paikan päälläkin, ja hinta jäi minimaaliseksi verrattuna odotuksiin. Mitä tapahtui, ei kukaan tunnu tietävän. Hevonen joutui korona-aikana matkustamaan ilman hoitajaa valtameren yli, ja missä vaiheessa vamma tuli, tai miten, ei ole tiedossa. Eikä Rekilä siis lopulta myynytkään hevosta pois. Aika näyttää kuinka lopulta käy, ja kuinka onnekas hän oli!"

