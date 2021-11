”Kun mies harmaantuu, niin piti saada harmaa hevonenkin. Ollaan sävy sävyyn” - Menestyksekäs tanskalainen Earl Grey Suomeen

Team Friis

Nimensä mukaisesti harmahtavan sävyinen Earl Grey muuttaa Tanskasta Härmään.

5-vuotias ruuna Earl Grey on ostettu Suomeen. Hankinnan takana on hevosmarkkinoiden aktiivinen toimija Antti Ala-Rantala. Ruunan aiempi omistaja oli Stutteri Disney, joka on vähentänyt radikaalisti hevosiaan.

Earl Grey on kilpaillut urallaan 33 kertaa. Voittoon ruuna on ravannut yhdeksästi, kakkoseksi kolmesti ja kolmanneksi kuudesti. Tämän kauden yhdeksästä kisastaan Earl Grey on vienyt nimiinsä neljä.

Ruunan ennätys 13,0aly syntyi sen tuoreimmassa kisassa syyskuun 18. päivä. Earl Grey oli tuolloin Ålborgissa viides. Main Wise Asin poika on nakutellut tällä kaudella täyttä matkaa useampaan otteeseen kolmentoista pintaan.

Earl Greyn tilipussissa on lähes 30 000 euroa.

”Kun mies harmaantuu, niin piti saada harmaa hevonenkin. Ollaan sävy sävyyn”, nauraa Antti Ala-Rantala.

”Olin vähän kahta väliä, että otanko Earl Greyn. Mulla on neljä lämminveristä samaan sarjaan, ja niiden voittosummissa on vain 5 000 euron haitari. Sanoin jo Raunion Tapanille, että ruunassa ei ole mitään muuta vikaa kuin se, että se on väärän sarjan hevonen. Katselin sitten Earl Greyn startteja ja tulin toisiin ajatuksiin. Ruuna on kyvykkään oloinen, ei kooltaan hirmu iso, ja sillä on vetävän näköinen ravi. Earl Grey on painellut Tanskan radoilla täyttä matkaa kolmeatoista.”

Ala-Rantalan toiminnalle ominaiseen tapaan, Earl Greyn ympärille kasataan kimppa.

”Luottohevosenomistaja Salon Sakke on ensimmäinen varma porukassa. Meillä on systeeminä, että ensin hommataan hevonen ja sitten vasta kootaan kimppa. Mun mielestä se on näin helpompaa kuin toisinpäin. Nyt jokainen tietää, mitä ollaan tarjoamassa. Earl Greyn pitäisi saapua maanantaina Suomeen. Haen sen sitten Teivosta tiistain ravien yhteydessä kotiin", Ala-Rantala kertoo.

Hänen tallinsa kausi on ollut suuri suksee. Voittoja on tullut tähän mennessä 51, ja Ala-Rantalan luotsattavat ovat ravanneet rahaa lähes 257 000 euroa. Molemmat luvut ovat hänen omia ennätyksiään.

”Kova kausi on ollut kaikella lailla. Paljon on tullut hyviä onnistumisia, rahaakin yli neljännesmiljoona ja totosijoja 130. Se on melkein tuplat edellisiin parempiin vuosiin verrattuna. Norjan kylmät ovat olleet kauden onnistujia. Nyland on Nyland, ja esimerkiksi Haukeli Expressen ja Kleppe Spödå ovat yllättäneet iloisesti. Totta kai Sjö Kongenin monté-menestys pitää nostaa esille”, Ala-Rantala listaa kylmäveripuolen onnistujiaan.

”Lämminverisistä Mr Marvelous ja Enzo Victory ovat kovia, jos niiden kurvijuoksut saadaan kuntoon. Enzo Victory on voittanut tällä kaudella seitsemän kertaa, ja Mr Marvelousin luokka on hurja. Molemmat pystyvät menemään kesäkeleillä täyden matkan 12-vauhdilla läpi. Konkari Farzad Boko on tehnyt hyvän paluun. Ei tässä kuitenkaan pilvilinnoihin jäädä leijumaan. Jos jää, niin alas tullaan niin että kohina kuuluu. Jos joku menestyy, niin toinen takkuaa. Se tahtoo olla niin, että sitä ennemmin murehtii sitä, joka takkuaa kuin iloitsee sitä, joka menestyy.”