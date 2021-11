Kolmevuotias kylmäverilahjakkuus Kurikkaan - ”Monta ovea on auki tällaiselle hevoselle”

Natalie Iselin Sviland

Tähtipäinen Hassel Josefine on mitellyt osaamistaan Norjan tammakriteriumissakin. Kyseinen startti oli tamman uran toinen kisa, ja se toi täydellä matkalla 31,4-tuloksen mutta ei paikkaa finaalista.

Kuvankaunis 3-vuotias norjalainen Hassel Josefine on ostettu Suomeen. Hankinnan takana on Kari Lehtosen kokoama kimppa. Tamma menee Kurikkaan Lehtoselle treeniin.

”Kolmen kimppaan ostettiin tamma, ja muutama voidaan ottaa vielä porukkaan mukaan. Siinan Tähti muutti meiltä pois, ja sen omistaja halusi uuden hevosen. Lisäksi minä olen mukana sekä toinen hevosenomistajamme. Hassel Josefine on lähtenyt jo Axevallasta tulemaan Suomeen päin, ja tamma saapuu tänne ensi viikolla. Hassel Josefine löytyi Raunion Tapanin kautta”, Kari Lehtonen alustaa.

Hassel Josefine on kilpaillut kuusi kertaa ja ottanut kaksi kolmatta sijaa. Ennätyksensä 31,4ake tamma viiletti elokuun lopulla Bjerkessä Norjan tammakriteriumin karsinnoissa. Tulos ei piisannut finaaliin saakka. Osaomistajansa Natalie Iselin Svilandin valmennuksessa kisannut tamma ei ole laukannut yhdessäkään startissaan.

Tamman isä on superjuoksija Ingbest. Emä Haukeli Nora meni omalla urallaan täyden matkan 27,0-vauhdilla ja tienasi noin 44 000 euroa. Hassel Josefine on emänsä toinen radoilla nähty jälkeläinen. Ensimmäinen on 4-vuotias Hassel Nora, joka on polkenut täyden matkan 29,0-kyydillä. Haukeli Nora on suomalaisille tutun menestysnimen Haukeli Expressenin sisko.

”Hassel Josefine on mukavan ja lahjakkaan oloinen tamma. Eläinlääkärin tarkastus tehtiin, eikä mitään vikaa löytynyt. Hassel Josefine on juossut kovia lähtöjä ja ollut hyvä. Se on mennyt täyden matkan auton takaa 31- ja voltista 32-vauhdilla. Sukuakin löytyy, ja siinäkin mielessä on näkymää", Lehtonen miettii.

"Hassel Josefinella ei varmaan kilpailla tällä kaudella, ellei sitten käydä Uumajassa. Katselin sarjoja, ja Suomessa lähdöt ovat hyvin auki kylmäverisille. Jos tamma oikein kehittyy, niin voidaan lähteä Norjaankin. Katsotaan asioita tilanteen mukaan. Monta ovea on auki tällaiselle hevoselle.”

Kyseessä on Lehtosen ensimmäinen kylmäverinen. Hän ei usko, että eri rotujen treenaamisessa on suurtakaan eroa.

”Verrattuna samanikäiseen suomenhevoseen, kylmäverinen on varmaan lahjakkaampi ja raviltaan helpompi, mutta tuskin ne sitten muuten ovat niin erilaisia. Kylmäverisen hommaaminen on kiinnostanut minua jo pidempään. Varmaan hankin vuotiaan kylmäveriorivarsankin jossain vaiheessa. Sitä olisi mielenkiintoinen treenata, kun tässä on tullut laiteltua niin paljon lämminverisiä ja suomenhevosia”, Lehtonen sanoo.

”Suomenhevosta on tosi vaikea ostaa. Norjasta ja Ruotsista kilpahevosen hommaaminen on paljon helpompaa, oli rotu sitten mikä tahansa. Suomessa ei ole starttihevosia, varsinkaan suomenhevospuolella, myynnissä. Sitten ihmetellään, kun kauppa ei käy. Ja jos joku hevonen onkin myynnissä, niin sitten ei kuitenkaan suostuta kauppoihin. Hankalaa on. Kylmäverisiä tarvitaan jo sen vuoksi, että saadaan lähdöt kasaan. Monesti mekin ilmoitellaan Turkua myöten suomenhevosia, kun sarjoissa on tilaa. Esimerkiksi Hallan Ruusun tammalähdöt eivät usein tule kasaan, ja joskus Ruusu on ainoa sarjaansa ilmoitettu.”

Kulunut mutta kutinsa pitävä fraasi sanoo, että nuorissa on tulevaisuus. Lehtosen tallin tilanne on valoisa, niin hevos- kuin ihmispuolella.

”Paljon on vuotiaita ja kaksivuotiaita lämminverisiä, ja ne ovat tosi hyviä. Varsinkin vuotiaita täytyy kehua. Starttihevosetkin ovat mukavia, eikä tässä jäähdyttelijöitä olekaan. Mahdollisuuksia on pärjätä laajemmallakin rintamalla”, Lehtonen lausuu.

”Poika (Riku Lehtonen) on innostunut asiasta. Uskon, että hän jää ravialalle. Riku varmaan lähtee käymään Ruotsissa töissä, mutta täällä kotona on nyt niin paljon hevosia, että suunnitelma lykkääntyy luultavasti kesään. On ollut puhetta, että Riku menisi Jerry Riordanille. Riku on oppinut treenaamaan, ja hän on laitellut Jimpeto Joyta ja innostunut miettimään kaikkea valmentamiseen liittyvää. Ulkomaille on helpompi lähteä, kun on kokemusta ja jonkunmoinen käsitys treenaamisesta pohjalla. Ulkomailta saatua oppia voi sitten paremmin istutella omaan näkemykseensä.”

Yksi Lehtosen tallin mielenkiintoisista vanhemmista nimistä on Reima Kuislan omistama 5-vuotias Bond Eagle (The Bosses Lindy – Lacrosse Lover). Viimeksi vuosi sitten kilpaillut ori on vienyt uransa kymmenestä kisastaan kuusi nimiinsä. Toissa vuoden SHKL Cupin finaalissa Bond Eagle oli kolmas.

”Ori on ollut täällä kolmisen kuukautta. Bond Eaglen jalkoja on hoideltu, ja se tulee varmasti parin viikon sisällä koelähtöön. Ori tuntuu tosi hyvälle, ja terveenä säilyessään se nousee kyllä sarjoissaan. Bond Eaglea on treenattu pitkään, eikä vaivoja ole ollut”, Lehtonen kertoo.