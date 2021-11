Paremmat palkinnot houkuttelevat Jyri Hellevuota 1 200 kilometrin Bodenin-reissuille: "Vastus on useimmiten helpompi Pohjois-Ruotsissa"

Jaana Kankaanpää

Jyri Hellevuo on tottunut reissaamaan Ruotsin puolelle sopivien ravilähtöjen perässä. Arkistokuva.

Jyväskylän Korpilahdella vaikuttava Jyri Hellevuo menestyi hienosti vajaat kymmenen vuotta sitten Rocktown Bailiffilla (i. Pearsall Hanover). Hellevuo teki silloin melko radikaalin ratkaisun ja astutti hyvin ikäluokkalähdöissä menestyneen tammansa jo nelivuotiaana.

"Ensimmäiset kolme Andover Hallista olevaa varsaa olivat asiallisia kilpahevosia. Menivät 13-ennätykset, mutteivat olleet kuitenkaan emän veroisia kilpahevosia. Jälkikäteen ajateltuna Andover Hall ei ollut välttämättä fiksuin orivalinta tammalleni”, pohtii Hellevuo.

Nyt Hellevuolla on työn alla kaksivuotias Rocktown Bailiffin tytär Rocktown Plaintiff (i. Brad de Veluwe). Tamma on ehtinyt startata kaksivuotiskaudellaan viisi kertaa. Perjantai-iltana on vuorossa jo kauden kolmas startti Bodenissa.

Reilun 600 kilometrin matka yhteen suuntaan voi tuntua äkkiseltään pitkälle, mutta Hellevuo on kokenut Pohjois-Ruotsin kävijä.

"Palkintotaso on hyvä Bodenissa. Pienimmät ykköset tavallisissa lähdöissä on 2 500 euroa. Huomennakin ajamme 5 000 euron ykkösestä. Mukana lähdössä on vain kuusi hevosta”, perustelee Hellevuo Bodenin reissuja.

Yleensä Hellevuo lähtee kilpailupäivää edeltävän päivän aamuna reissuun. Takaisinpäin Korpilahdelle suunnataan muutama tunti startin jälkeen.

"Minulla on kuorma-auto living-tilalla. Hevoset ja ihmiset matkustavat oikein mukavasti. Meiltä Bodeniin on kaksinkertainen matka verrattuna Vermoon. Palkintotaso on kuitenkin Bodenissa kohdillaan. Vastus on useimmiten helpompi Pohjois-Ruotsissa”, listaa Hellevuo.

Hellevuo löysi Ruotsin kilpailumahdollisuudet kunnolla muutama vuosi sitten. Rocktown Witness (i. Andover Hall) ei riittänyt Hellevuon mukaan aivan Suomen ikäluokkalähdöissä.

"Kolmivuotissyksyllä ajattelin kokeilla tammalla Ruotsin kolmevuotislähdöissä. Niistä se tienasi 6 000 euroa melko nopeasti. Ruotsissahan kolmevuotislähdöissä on aina minimissään 4 000 euron ykköset."

Perjantain kilpailumatkalle Hellevuo saa matkaseurakseen kummipoikansa.

"Mukava ettei tarvitse yksin ajella. Mielelläni minä ottaisin muitakin hevosia kyytiini. Ihan omakustannehinnalla pääsisi ajamaan Bodenin hyvistä palkinnoista. Vuosien myötä minulle on tullut hyvä rutiini Ruotsin puolella kilpailemiseen. Autan mielelläni käytännön asioissa."

Puheen kääntyessä perjantai-illan avauslähdössä juoksevan Rocktown Plaintiffin menestysmahdollisuuksiin, on Jyri Hellevuolla tarkka kuva vastustajista.

"Meidän kuuluu olla kakkossuosikki Jaakko Alamäen Madeleine Bokon jälkeen. Hevoseni oli hyvä toinen viimeksi Bodenissa nytkin ajavan Sandra Erikssonin toimesta. Olosuhteista vaikuttaa tulevan yhtä raskaat kuin viimeksi. Tämä voi olla kauden viimeinen startti, tai sitten ajetaan Bergsåkerissa Norrlands Elitserienin finaali. Perjantain startti on karsinta siihen. Tamman pitää tehdä hyvä esitys, että suuntaisimme Sundsvallin finaaliin."

Nuoremman polven ohjastajalupauksiin lukeutuvasta, Bodenissa vaikuttavasta Sandra Erikssonista Hellevuolla on ainoastaan myönteistä sanottavaa.

"Sandra on oivallinen asiakaspalvelija. Hän ajaa hyvällä voittoprosentilla. Kotiradan kuskit ovat usein paremmin perillä oman radan lähdöistä."

Kengitysseppänä pitkään toiminut Hellevuo on aloittanut opiskelut työn ohella. Kahtena päivänä viikossa suuren määrä hevosia kengittävä Hellevuo etäopiskelee kolmena päivänä viikossa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa valmennuksen tutkintoa.

"Tärkeätä on kehittää itseään. Valmennuspuoli kiinnostaa minua. Katsotaan mihin tämä tutkinto johtaa työelämässä."