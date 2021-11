Pekka Korven Corazon Combo tavoittelee seitsemättä voittoa putkeen – Ruotsin filiaali jatkaa ainakin talven yli

"Kuusi hevosta on tällä hetkellä Ruotsissa. Meillä on oikein hyvä työntekijä Suvi Paloaho Julmyrassa."

Terhi Piispa-Helisten

Pekka Korpi suuntaa lauantaina Ruotsiin. Julmyran talli pysyy toiminnassa ainakin talven yli.

Pekka Korvella on jälleen käsissään uusi varsalahjakkuus. Kaksivuotias Corazon Combo (i. Express Duo) on voittanut kaikki uransa kuusi kilpailuaan. Lauantaina ohjelmassa on SHKL Hevosenomistajapokaalin finaali 23 000 euron ykkösellä Lahden Jokimaalla.

Valmentajan mukaan kaikki on sujunut karsinnan jälkeen hyvin. Vastus tiukkenee kuitenkin iltapäivän neljäntenä lähtönä ravattavassa finaalissa.

"Niemisen karsintavoittaja Halley Wania (i. EL Titan) voitti lähtörata-arvonnan ja pääsee meidän sisäpuoleltamme matkaan. Parempi lähtöpaikka saattaa kääntää vaakakupin kilpailijan suuntaan. Kumpikin vaikuttaa oikein hyville aloittelijoille”, puntaroi Korpi lauantain juoksuasetelmia.

Lauantain jälkeen Corazon Combo siirtyy luultavasti talvitauolle. Suomessa syntyneellä oriilla tähdätään luonnollisesti tuleviin ikäluokkalähtöihin.

"Tämä on oikein mukava varsa. Ori on tienannut tänä vuonna jo ennen Lahtea lähes 40 000 euroa. Eikä asiaa tee tietysti huonommaksi, että sen isä on meidän vanha menestyjä Express Duo."

Korvella on mukana lauantaina T75-kohteissa Hot Shot Luca (T75-1) sekä True Devotion (T75-6).

"Hot Shot Luca on tehnyt asiallisen kauden. Tällä kertaa Le Gros Bill taitaa olla liian kova. True Devotion on tehnyt asiallisia juoksuja huonoilta lähtöpaikoilta. Nyt on parempi lähtöpaikka, ja en yllättyisi hyvästä sijoituksesta. Kummallakin jatketaan ihan samoilla varusteilla ja balanssilla."

Pekka Korpi on operoinut pitkään Suomen ja Ruotsin välillä. Viime ajat Korven valmennettavat ovat Ruotsissa olleet Julmyran valmennuskeskuksessa. Janne Korven palattua Suomeen on filiaalin jatkosta spekuloitu.

Pekka Korpi on halukas jatkamaan filiaalin pitoa Ruotsissa. Viimeaikoina hän on itse käynyt Julmyrassa. Viikonloppuna Lahden kilpailujen jälkeen kultasormi suuntaa Ruotsiin muutamaksi päiväksi.

"Ainakin talven yli jatketaan filiaalin pitoa. Kuusi hevosta on tällä hetkellä Ruotsissa. Meillä on oikein hyvä työntekijä Suvi Paloaho Julmyrassa. Nythän Nisosen Matin hevoset tulevat samaan talliin. He voivat auttaa toisiaan sopivasti."

Filiaalin jatkamista puoltaa Korven mukaan lisääntynyt Ruotsissa syntyneiden varsojen määrä.

"Meidän (Star-Racing Oy & Wipunen varainhallinta Oy) yhteisistä 15 siitostammasta on rekisteröity Ruotsiin puolenkymmentä. Pitää vaan pystyä organisoimaan Ruotsin pään toiminta. Minä olen liian vanha reissaamaan kahden maan väliä."

Yksi Korven ja Ilkka Herlinin mielenkiintoisimmista siitostammoista on eittämättä lähes 300 000 euron voittosumman ja 1.09,9a-ennätyksen kirjauttanut Twigs Voici (i. Love You). Useamman vuoden varsan yrittämisen jälkeen Pekalla on myönteisiä uutisia.

"Sillä on tämän kesällinen tammavarsa Ready Cashista. Onhan se noista tarpeista todella mielenkiintoinen varsa. Se rekisteröidään Suomeen."

Korpi ottaa viikonloppuna mukaansa Ruotsiin tallin uusimman tulokkaan Where Is My Mindin. Hevosurheilu-lehti kertoi ensimmäisenä Janne Korven ostaneen puolet Kymenlaakso-ajon finalistista Jussi Hietalahdelta. Debyytti Korven tallista on vuorossa ensi keskiviikkona V86-pelin toisessa kohteessa Solvallassa Örjan Kihlströmin ohjastamana.

”En ole itse vielä ajanut sillä. Janne käy sillä huomenna hiitillä. Vaikuttaa oikein mielenkiintoiselle kolmevuotiaalle."