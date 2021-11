Nora Viljanen johtaa Ruotsin lauantain ravien STL-hevosenhoitajaliigaa

Nora Viljasen albumi

Nora Viljanen viihtyy hyvin hevosenhoitajana Ruotsissa. Hänen hoitamansa hevoset ovat voittaneet tänä vuonna eniten STL-lähtöjä.

Ruotsin lauantairavien voittajahevosten takaa löytyy usein suomalainen hevosenhoitaja. Niinpä myös STL-lähtöjen hoitajatilaston kärkipäässä on useita suomalaisnimiä. STL- eli Svenska Travligan -lähtöihin lasketaan mukaan kaikki tavalliset V75-kohteet.

Ennen Eskilstunan tulevan viikonlopun V75-raveja suomalainen Nora Viljanen johtaa liigaa seitsemällä voitollaan. Hän työskentelee Adrian Kolgjinilla.

Toisena liigassa on viidellä STL-voitollaan ruotsalainen Pernilla Sundling, joka työskentelee Reijo Liljendahlilla. Kärkikymmenikköön suomalaisista hoitajista mahtuvat myös Miina Kinnunen, joka on töissä Timo Nurmoksella sekä Leea Koski, joka on töissä Johan Untersteinerilla. Molemmilla on neljä voittoa.

Kohta kaksi vuotta Kolgjinin palveluksessa ollut Nora Viljanen suhtautuu realistisesti mahdollisuuksiinsa voittaa hoitajaliiga.

"Muutaman voiton päässä minusta on Disco Volanten hoitaja Jenny Gustafsson. Disco Volanten (i. Scarlet Knight) kultakausi on talvi, joten hän taitaa olla pahin uhka. Passeistani Hannibal Face startannee muutaman viikon sisällä lauantain lähdöissä. Sen kapasiteetti riittää pitkälle V75-lähdöissä."

Pitkän työrupeaman niin Ruotsissa kuin Australiassa hevosenhoitajana tehnyt Nora on mielissään hoitajien esiin nostamisesta.

"Koskaan ei korosteta liiaksi hoitajan asemaa. Pienilläkin eleillä autetaan jaksamaan fyysisesti raskaassa työssä."

Noran seitsemästä STL-voitosta neljä on tuonut Upstate Face (i. Joke Face). Ruuna on rynninyt vauhdilla sarjojen läpi. Elitloppet-viikonloppuna tuli voitto pronssidivisioonan finaalista ja heinäkuun lopulla se oli jo kolmas kotiradan avoimen sarjan Hugo Åbergs Memorialissa Who's Whon ja Cyber Lanen jälkeen.

"Kolgjineilla saa työskennellä todella hienojen hevosten kanssa. He ovat oikein hyviä työnantajia ja täällä viihtyy todella hyvin."

Nora on päässyt nauttimaan voitoista myös hevosenomistajan roolissa. Hän liisasi itselleen aiemman passihevosensa Navaho Ghostdancen (i. Joke Face). Vuoden viidestä startista, jotka kaikki ruuna on juossut montéssa, kaksi on päättynyt voittoon.

"Viimeisimmässä startissaan se oli osallisena kolarissa. Olemme tarkoituksella antaneet sen ottaa rauhassa. Eiköhän me joulukuun alussa aleta katselemaan uusia montéstartteja sille."