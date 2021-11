Saara Iivari Suomen Hippoksen viestintäpäälliköksi

Uusi päällikkö on myös aktiivinen hevosharrastaja.

Hanna Sankari

Saara Iivari on valittu Suomen Hippoksen viestintäpäälliköksi. Hän aloittaa työssä joulukuun alussa.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos kertoo kotisivuillaan, että Saara Iivari on valittu yhdistyksen viestintäpäälliköksi. Sivuilta löytyvässä tiedotteessa kerrotaan, että Iivari on vaikuttanut pitkään suomalaisen viestintäkentän asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän aloittaa uudessa tehtävässä joulukuun alussa.

Suomen Hippoksen hallitus perustelee valintaa Iivarin monipuolisen viestintä- sekä johtajakokemuksen perusteella. Viestintäyrittäjänä parhaillaan toimiva Iivari on urallaan työskennellyt pitkään muun muassa viestintätoimisto Ellun Kanoissa.

”Fiilis on todella innostunut. En vasta hetki sitten yrittäjäksi ryhdyttyäni ajatellut, että näin nopeasti hyppäisin takaisin palkkatöihin. Kuitenkin kun paikkaa tarjottiin, niin tästä oli aika mahdotonta kieltäytyä. Hevosala on ison muutoksen edessä, ja sitä varten tarvitaan rohkeaa, avointa viestintää sekä tekoja. Näitä lähden innolla tekemään Hippoksen porukan kanssa”, Iivari kommentoi tuoretta nimitystään Suomen Hippoksen sivuilla.

Viestinnässä Iivari korostaa erityisesti vuoropuhelua.

”Uskon vuorovaikutukselliseen viestintään, keskusteluun ja yhdessä tekemiseen. Hevostalouden parista löytyy paljon erilaisia sidosryhmiä, jotka ovat kaikki samalla myös Hippoksen asiakkaita. Muutoksia vaativien asioiden rohkea esiintuominen on viestinnässä tärkeää, jotta ala pysyy tulevaisuuskestävänä.”

Vahvan viestintätaustansa lisäksi Iivari on myös innokas hevosharrastaja. Hän on muun muassa kansainvälisestikin menestyneen Short In Cashin osaomistaja sekä aktiivinen tuntiratsastaja.

”On ainutlaatuinen mahdollisuus päästä yhdistämään ammatillinen osaaminen omaan intohimoon. Se on suuri motivaattori tähän työhön”, Iivari kertoo.